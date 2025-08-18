George Russell geeft toe dat hij geen haast heeft met de contractonderhandelingen bij Mercedes. De 27-jarige Brit heeft nog geen handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis met de Silberpfeile. Nu de commotie rond Max Verstappen en de Duitse renstal is weggeëbd, lijkt de kans groot dat Russell zijn contract verlengt. Toch benadrukt de viervoudig racewinnaar dat hij zijn tijd wil nemen, zeker met het oog op een mogelijke titelstrijd.

Mercedes heeft zowel George Russell als teamgenoot Kimi Antonelli nog geen zekerheid gegeven voor 2026. Beide coureurs wachten op een nieuw contract. Teambaas Toto Wolff liet meermaals weten vertrouwen te hebben in de huidige line-up en graag met hen door te willen, maar een deal werd vooralsnog niet beklonken. Ondertussen flirtte de Oostenrijker openlijk met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, al heeft die inmiddels bevestigd ook volgend jaar bij Red Bull te blijven.

Kort voor de zomerstop liet Russell weten dat er nog geen updates waren over de contractonderhandelingen, al zouden de gesprekken wel de goede kant op gaan. “Om eerlijk te zijn voel ik totaal geen tijdsdruk, gezien het moment van het jaar”, reageerde hij desgevraagd tegen Formula1.com. “Ook vanuit het team is er geen haast. We hebben de afgelopen tijd veel contact gehad, maar dat had nauwelijks met de contractonderhandelingen te maken”, gaf Russell toe. “Op dit moment moeten we vooral de auto weer op de rails krijgen.”

Focus op een titelstrijd

“Natuurlijk praten we wel over de toekomst”, vervolgde hij. “Het gaat de goede kant op, maar het is te belangrijk om dit overhaast af te handelen.” Op de vraag of de contractonderhandelingen ingewikkelder zijn nu hij mee wil strijden om de titel, antwoordde Russell resoluut: “Zeker. Ik zit nu zeven jaar in de Formule 1, ik voel dat ik nu op mijn best ben en dat ik nog steeds sterker word als coureur.”

“Ik heb zo lang gewacht dat ik er zeker van wil zijn dat alles klopt”, lichtte hij toe. “Het moet goed zijn voor het team, goed voor mezelf – alles moet kloppen. Dus is het geen kwestie van: ‘Ben je tevreden met wat je betaald krijgt?’ Dat is maar een heel klein onderdeel. Je moet vertrouwen hebben in de prestaties voor de toekomst. Ik zou zelf geld neerleggen om wereldkampioen te worden – ik zou zelfs betalen om te kunnen vechten voor een titel. Dat is hoe ik er nu in sta. Dat is mijn prioriteit.”

