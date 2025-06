FIA-steward Derek Warwick is voor één race geschorst na zijn controversiële uitspraken over Max Verstappen. Net als oud-collega Johnny Herbert deelde hij op een gokplatform zijn mening over onder meer de tijdstraf die Verstappen kreeg in Barcelona. George Russell neemt het voor Warwick op en stelt dat hij niemand heeft beledigd. Bovendien benadrukte hij dat FIA-stewards nog altijd op vrijwillige basis opereren. Een verdere schorsing zou volgens de Brit dan ook ‘overdreven’ zijn.

Warwick kwam na de Grand Prix van Spanje in opspraak. Op een gokwebsite liet hij zich openlijk uit over de Formule 1 en stelde dat de tijdstraf voor Max Verstappen terecht was. Ook besprak hij de situatie van Lewis Hamilton bij Ferrari en zei dat de zevenvoudig wereldkampioen recht heeft op een achtste titel. Opmerkingen als deze zijn problematisch, aangezien FIA-stewards geacht worden zich neutraal op te stellen in de media. Dat ondervond eerder ook Johnny Herbert, die zijn functie als steward moest neerleggen vanwege soortgelijke nevenactiviteiten.

Alles ligt onder een vergrootglas

De FIA besloot Warwick een eenmalige schorsing op te leggen. De organisatie meldde tevens dat hij zijn excuses heeft aangeboden en tijdens de GP van Oostenrijk weer actief zal zijn als steward. Na afloop van de kwalificatie in Montréal werd Mercedes-coureur George Russell gevraagd naar de schorsing. “Weet je, het staat ons allemaal vrij om onze mening te uiten”, reageerde hij. “Ik denk niet dat Derek met zijn uitspraken iemand heeft beledigd. Daarom zien we hem ook gewoon weer terug. Tegenwoordig wordt elk woord dat je zegt onder een vergrootglas gelegd – dat hoort nu eenmaal bij deze sport.”

Russell toonde bovendien begrip voor de positie van Warwick en diens mediaoptreden: “We moeten niet vergeten dat de stewards vrijwilligers zijn”, benadrukte hij. “Ze worden er niet voor betaald en hebben dus ook een leven buiten de Formule 1. We spreken allemaal met media in de paddock, dus ja – als het om meer dan een tijdelijke schorsing was gegaan, zou dat wat mij betreft behoorlijk overdreven zijn geweest.”

