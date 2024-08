Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: George Russell. Cijfer: 8,0.

Tom Coronel: “Ik zet George Russell in mijn top-vijf en zijn teamgenoot Lewis Hamilton niet. Want in Russell zit toekomst. Hij is iemand die blijft groeien en daar creëer je waarde mee. Hij is stabiel met af en toe een uitschieter en dat vind ik sterk. Zoals hij ook in Canada het gevecht aanging met Max, dat vond ik heel sterk. Zoals hij daar überhaupt reed – half in het droog, half in het nat – daar herkende je wel de klasse. Ik hou persoonlijk van dat type racers. George Russell heeft een zevenvoudig wereldkampioen naast zich zitten en hij is minstens gelijkwaardig, dan weet je gewoon dat hij gaat komen, vroeg of laat.”

“Russell zit nu nog in een fase dat hij nog wel iets te vaak zijn foutjes maakt, meestal omdat zijn frustratielevel hem in de weg zit. Je moet als coureur een beetje gefrustreerd achter dat stuur zitten, maar hij moet een betere balans zien te vinden tussen zijn gretigheid aan de ene kant en frustratie aan de andere kant. Tenslotte, hij heeft het imago van de ideale schoonzoon, de English gentleman. En dat is iets wat je als F1-coureur juist niet moet zijn…”