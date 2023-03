Hij won zijn eerste Grand Prix. De enige van Mercedes, afgelopen jaar. Het was een emotioneel moment. Eventjes maar. Immers: “Ik ben hier niet om races te winnen. Wel om wereldkampioen te worden.” Lees en verneem hoe George Russell er in 2023 vol voor wil gaan.

Tot eind 2021, zijn laatste seizoen bij Williams, was de paddock verdeeld in twee kampen. De believers en de sceptici. Het eerste kamp werd vooral bevolkt door Toto Wolff en de zijnen. Zijn geloof in het kunnen van George Russell leek onwrikbaar. In het andere kamp viel meermaals te horen: ‘Toch maar even wachten tot hij in een topteam rijdt, met een topcoureur naast zich’.

We zijn een dik jaar later en de 24-jarige Brit heeft een seizoen achter de rug in een topteam, met een topcoureur naast zich. Het kamp van de sceptici is al heel wat kleiner. Bijna verlaten, zelfs. Want voor dat o zo belangrijke seizoen 2022 is hij geslaagd. Maxima cum laude. George Russell bleef niet alleen overeind naast Lewis Hamilton. Hij was zijn evenknie. Bij momenten zijn meerdere. En won vooral de enige Grand Prix die Mercedes dit seizoen kon binnenhalen, in Brazilië.

“Ja, dan word je wel even heel emotioneel”, zegt hij als we hem eraan herinneren. “Alsof je hele leven tussen vier wielen in een paar seconden door je hoofd bliksemt. Ik dacht aan die tijd toen mijn vader en moeder me naar de kartraces brachten. Aan die jaren erna. Aan de mensen op wie ik kon rekenen. Ik weet nu waarom die eerste overwinning een moment is dat je als coureur altijd zal blijven koesteren.”

Zonder die lekke band had je twee jaar geleden in Bahrein al je eerste kunnen winnen, toen je een zieke Lewis Hamilton verving. De grootste ontgoocheling van je carrière, wellicht?

“Eigenlijk niet. Ja, oké: je bent even ontgoocheld. Maar ik verdiende het om die koers te winnen en, vooral, iedereen had dat ook gezien. Mijn statement was gemaakt. Zoals ik Bottas toen te grazen nam: het deed mijn reputatie ongetwijfeld meer goed dan wanneer ik die race alleen op kop en makkelijk had gewonnen, want de Mercedes was op dat moment duidelijk de beste machine van het veld.”

Formule 1 is een teamsport, hoor je altijd. Maar vond je het belangrijk dat jij die eerste voor Mercedes in 2022 won, en niet Hamilton?

“Natuurlijk. Je wil altijd zelf winnen. Anderzijds: ik ben hier niet om één race te winnen. Ik ben hier om zoveel mogelijk te winnen. En vooral: wereldkampioen te worden. Dat is mijn ambitie.”

Er bestaat een foto van jou als kind met je grote idool, ene Lewis Hamilton. Was het moeilijk om teamgenoot te zijn van iemand naar wie je vroeger opkeek?

“Nee. Zodra je die helm op zet denk je niet meer aan dat soort dingen. Dan ben je alleen nog bezig met jezelf en je machine, maakt het niet uit of je teamgenoot zeven keer wereldkampioen is geweest, of vroeger je idool was. Dat mag ook niet, anders ben je verkeerd bezig. Die foto zegt me twee dingen als ik hem bekijk. Eén: dat je altijd in je dromen moet blijven geloven. En twee: dat het leven voorbij flitst. Dat de klok heel snel tikt. Die foto werd genomen in 2009. Dertien jaar geleden, maar het voelt als gisteren. Ik herinner me die dag nog perfect. En zie, ondertussen begin ik straks al aan mijn vijfde seizoen in de Formule 1. Ik rijd al langer Formule 1 dan in om het even welke andere categorie ervoor. Het doet me beseffen dat ik uit iedere dag moet halen wat erin zit.”

Is Hamilton de beste teamgenoot ooit?

“Met voorsprong. Je merkt in alles dat Lewis nog altijd dat heilige vuur heeft. Ik zie hem hier zeker nog een paar jaar meerijden. Dat het afgelopen seizoen wat minder was, dat was voor hem een nieuwe uitdaging. Het motiveerde hem. Maar het neemt niet weg dat ik hem wil kloppen. Ik geloof in mezelf, ben ervan overtuigd dat ik op een goede dag iedereen kan kloppen. Dat zelfvertrouwen verlegt grenzen.”

Heb je nog een groeimarge als coureur?

“Die heb je altijd. Maar met iemand als Hamilton naast je gaat dat leerproces veel

sneller. Tot vorig seizoen had ik dat nooit meegemaakt, zo gepusht te worden door

mijn teamgenoot. Dan ligt de lat plots veel hoger. Maar dan leer je ook heel veel over

jezelf. Dat maakt je beter, sterker en sneller.”

In Barcelona voerde je een geweldig duel op met Verstappen. Heb je destijds ooit tegen hem gekart?

“Ja, in 2011 denk ik. Max won het ene Europees kampioenschap en ik het andere. Het niveau was toen erg hoog, want ook Charles Leclerc en Esteban Ocon reden mee. Of Lando Norris en Alex Albon, ze behoren ook tot die generatie. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Geweldig toch, dat we vandaag samen in de Formule 1 zitten.”

Het duel tussen Verstappen en Leclerc in 2022 was heel wat minder giftig

dan Verstappen contra Hamilton een seizoen eerder. Is dat een kwestie van

generatie, omdat jullie elkaar kennen van in karting?

“Ik denk het niet. De situatie was anders. Vorig seizoen reden Max en Red Bull eigenlijk niet tegen de anderen maar tegen zichzelf, vooral dan in de tweede seizoenshelft: gewoon proberen geen fouten te maken. Ik weet dat uit ervaring. In een spannende titelstrijd denk je maar aan één ding: je grote rivaal kloppen. Want ieder punt telt. Maar als je een ruime voorsprong in het klassement hebt, dan is het best wel oké als je eens tweede wordt. Dat is een heel andere dynamiek. Max hoefde in de tweede seizoenhelft helemaal niet diep te gaan in duels. Het lukte zo ook wel, zo makkelijk had hij het.”

Je loopt er altijd zeer keurig bij. Goed gekleed, netjes gekapt. Is dat je opvoeding?

“Aan mijn tijd op school ligt het niet.” Lacht: “Ik stopte met de school toen ik veertien was. Het is ook niet iets dat er door mijn ouders werd ingestampt. Ik ben gewoon zo, wil er keurig uitzien. Noem het mijn persoonlijkheid, zoals iedereen die heeft. Je moet altijd weten welke soort mens je wil zijn, en dat proberen uit te stralen. En misschien probeer je dan onbewust iemand na te doen, ja. David Beckham is voor veel Britten een rolmodel, maar ik kijk meer op naar iemand als Roger Federer.”

