Na lang wachten was er deze week eindelijk witte rook bij Mercedes. De Duitse renstal bevestigde officieel dat zowel George Russell als Kimi Antonelli een contract heeft getekend tot en met 2026. Beiden wachtten al geruime tijd op de verlenging van hun samenwerking. Naar verluidt is met name Russell spekkoper. De Brit zegt ‘heel tevreden’ te zijn met zijn nieuwe contract, dat zijn sterke prestaties in het huidige seizoen weerspiegelt.

Mercedes kondigde woensdag aan dat George Russell en rookie Kimi Antonelli in ieder geval tot en met 2026 behouden blijven. Volgens Britse tabloids is de nieuwe deal van Russell – sinds het vertrek van Lewis Hamilton dé frontman van de Silberpfeile – liefst 30 miljoen pond waard. Tegenover de media in Austin gaf hij toe dat geld niet het grootste twistpunt was tijdens de contractonderhandelingen, al zou hij ook een fors salaris hebben afgedwongen.

“Ik ben erg blij dat ik door kan gaan”, aldus Russell in aanloop naar de Amerikaanse GP. “Zelfs als elk stoeltje voor volgend jaar beschikbaar zou zijn, had ik nog steeds voor Mercedes gekozen”, gaf hij toe. “Ik denk dat ik daar de grootste kans maak om volgend jaar de titel te winnen. Voor mij is winnen nu eenmaal belangrijker dan geld, sponsors of wat dan ook. Ik wil winnen, en daar vecht ik voor – zo simpel is het.”

“Uiteindelijk draait het allemaal om prestaties”, vervolgde Russell. “Dat geldt waarschijnlijk voor alle coureurs. De wetenschap dat ik goed presteer, zorgt ervoor dat ik ‘s nachts lekkerder slaap. Tegelijkertijd houdt dat me scherp en gemotiveerd in deze sport.” Gevraagd naar de voorwaarden van zijn nieuwe deal gaf Russell toe dat hij ‘heel tevreden’ is. “Gegeven de situatie had Toto (Wolff, red.) veel zuiniger kunnen zijn”, onthulde hij met een glimlach. “Maar ik denk dat hij beseft dat je degenen die presteren, die zich inzetten en resultaten neerzetten, moet belonen. Daarom ben ik blij met het aanbod. Tegelijkertijd zie ik het als een extraatje – mijn focus ligt nog altijd op het bouwen aan een snelle raceauto.”

