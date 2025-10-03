George Russell zorgde voor de eerste rode vlag in Singapore. Halverwege de tweede vrije training op het Marina Bay Street Circuit schoot de Brit rechtdoor in bocht 16. Zijn Mercedes moest het ontgelden – de neus en de voorvleugel braken af. Russell kon zijn W16 nog wel terug naar de pitstraat loodsen, maar de sessie – die werd stilgelegd om het circuit schoon te vegen – kon hij niet vervolgen.

“Dat was vreemd”, klonk het vrijdagmiddag over de boordradio van George Russell. De Brit naderde bocht 16 op de mediumbanden, maar toen de achterkant onverwacht uitbrak, botste hij op de vangrail. Zijn Mercedes klapte loodrecht op de muur, waarop de voorvleugel afscheurde en een lekke band ontstond. Russell wist de auto terug naar de pitstraat te rijden, maar daar bevestigde Mercedes dat zijn tweede sessie in Singapore erop zat.

Russell begint het raceweekend in Singapore na een sterke tweede plaats in Bakoe. Ondanks dat hij alle dagen met de griep kampte, reed hij een knappe inhaalrace. Teamgenoot Kimi Antonelli kwam als vierde over de streep. Daarmee pakte Mercedes de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, achter regerend wereldkampioen McLaren.

