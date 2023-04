Volgens Mercedes-coureur George Russell voelt zijn bolide, de W14, aan als ‘een kreupel paard’. De uitdaging voor het team is, zo stelt de Brit onomwonden, om er dit seizoen ‘een snel en tam paard’ van te maken.

Mercedes beleeft een teleurstellende start van het seizoen. De achterstand op Red Bull Racing is groter dan gedacht en iedereen binnen het team heeft inmiddels hardop vraagtekens geplaatst bij het concept van de auto.

Volgens Russell is zijn auto sneller dan de auto waarmee hij eerder in zijn Williams-periode te maken had. “Maar het draait bij een auto niet alleen om snelheid. De auto moet ook bij je rijstijl passen”, aldus Russell tegen het Duitse Bild. “Maar op dit moment hebben we te maken met een kreupel paard. We weten dat er veel snelheid in zit, maar hij laat zich moeilijk berijden. Het dier heeft nog zijn eigen wil, waardoor je soms het risico hebt dat hij gaat steigeren. We moeten nog aan elkaar wennen. De uitdaging is om het paard te trainen en te zorgen dat hij snel en tam wordt.”

Russell viel afgelopen weekeinde bij de GP in Australië uit met motorpech, waarbij zijn auto vlam vatte. Daarentegen eindigde zijn teamgenoot Lewis Hamilton achter winnaar Max Verstappen als tweede op het podium. Het betekende de eerste podiumplaats voor Mercedes dit seizoen.