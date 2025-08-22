George Russell deed onlangs een boekje open over de gesprekken die hij voerde met zijn psycholoog toen hij naar Mercedes werd gehaald. Wetende dat hij naast Lewis Hamilton zou racen, twijfelde de Brit of zijn zelfvertrouwen voldoende zou zijn om het op te nemen tegen een zevenvoudig wereldkampioen. Met een aantal belangrijke lessen in zijn achterhoofd, slaagde hij erin de Mercedes-veteraan te verslaan.

Mercedes besloot na het seizoen van 2021 vaste coureur Valtteri Bottas te verruilen voor Williams-belofte George Russell. Laatstgenoemde had drie jaar ervaring opgedaan bij het team uit Grove, alvorens hij naar het Duitse topteam werd gehaald. Terwijl Lewis Hamilton net naast zijn felbegeerde achtste wereldtitel had gegrepen, moest Russell zich voorbereiden op de enorme uitdaging die hem te wachten stond naast de meervoudig wereldkampioen.

In de Untapped podcast blikte Russell terug op zijn overstap naar Mercedes. “Het was een van de meest bijzondere dagen uit mijn leven”, herinnerde hij zich. “Het voelt alsof je een ladder beklimt, maar in dit geval voelde het alsof ik drie treden had overgeslagen.” De Britse coureur vertelde hoe hij zich mentaal voorbereidde op de samenwerking met Hamilton. “In aanloop naar de transfer heb ik altijd in mezelf geloofd, maar je weet pas echt hoe goed je bent als je het opneemt tegen de allerbeste ooit”, doelde hij op de zevenvoudig wereldkampioen. “Daarbij stapte ik in ‘zijn’ team – alles was om hem heen gebouwd. Natuurlijk voelde ik me jong, gezond en klaar om de strijd aan te gaan, maar ik wist gewoon niet wat ik kon verwachten.”

Snakken naar een titelstrijd

Russell herinnerde zich belangrijk advies van zijn psycholoog. “We hadden een goed gesprek, en ik concludeerde dat ik, wanneer ik de garage binnenloop, in de auto spring en mijn vizier naar beneden doe, mijn lot in eigen handen heb. Ongeacht of ik naast een zevenvoudig wereldkampioen of een rookie rijd. Sindsdien is dat mijn aanpak.” Russell realiseerde zich bovendien dat hij niet elke race van Hamilton zou winnen. “Ik moest accepteren dat ik niet altijd vóór Lewis zou kunnen eindigen. En dat is volkomen begrijpelijk, want je kunt het niet opnemen tegen de beste aller tijden en verwachten dat je hem altijd verslaat. Dat was waarschijnlijk de grootste psychologische verandering die ik heb doorgemaakt; accepteren dat het mijn doel is om hem over een seizoen te verslaan.”

LEES OOK: Piastri vereerd door lofzang van Prost: ‘Mentaliteit is hetzelfde’

Russell slaagde erin om zowel in 2022 als in 2024 boven Hamilton te eindiden, al kon Mercedes in die periode niet langer meedingen naar het kampioenschap. “Het was natuurlijk mijn doel om Lewis te verslaan, maar tegelijkertijd wilde ik ook wereldkampioen worden”, gaf Russell eerlijk toe. “Die twee doelen waren echter met elkaar verweven.” Sinds zijn komst bij Mercedes heeft Russell vier Grands Prix gewonnen. Inmiddels heeft hij de rol van eerste coureur overgenomen en snakt hij nog steeds naar een kans om mee te strijden om de titel.

