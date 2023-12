2023 was een jaar dat George Russell snel wil vergeten. De verwachtingen waren hoog voor de Brit, nadat hij in 2022 Lewis Hamilton had verslagen. In 2023 moest Russell het afleggen tegen zijn teamgenoot, ondanks zijn goede tempo. “Resultaten bleven door de vingers glippen”, aldus de Mercedes-coureur.

Russell eindigde dit seizoen op de achtste plaats in het kampioenschap, terwijl zijn teamgenoot derde eindigde. Toch was het geen dramatisch seizoen, maar eerder slechter dan verwacht. Russell zelf kijkt dan ook met een dubbel gevoel terug op zijn seizoen. De snelheid zelf was echt heel goed, maar de resultaten waren dramatisch”, zo concludeerde de Britse coureur.

Rond het begin van het seizoen ging het eigenlijk al de verkeerde kant op voor de Mercedes-coureur. Zo leek de Brit in Australië af te stevenen op een sterk resultaat, maar helaas liep dit anders af. “Het ging eigenlijk bergafwaarts vanaf Melbourne. Als alles daar onze kant op was gevallen, denk ik echt dat we die race hadden kunnen winnen. Dat had ons hele seizoen kunnen veranderen.”

Een ander tekenend moment voor Russell was de race in Singapore. Hier was hij sneller dan zijn teamgenoot, maar maakte een fout in de allerlaatste ronde, waardoor hij een tweede plaats verspeelde. “Ik heb er echt geen woorden voor”, zo zei de 25-jarige coureur.

Na de race in Abu Dhabi concludeerde de Brit: “Ik ben blij dat het seizoen erop zit om heel eerlijk te zijn.”

