George Russell heeft het opgenomen voor zijn oude concullega Nyck de Vries. Bij de Grand Prix van Nederland werd de Mercedes-coureur gevraagd wat hij vond van het snelle ontslag van De Vries. Volgens Russell kreeg De Vries nooit een eerlijke kans in de Formule 1.

Russell en De Vries hebben aardig wat overeenkomsten gehad in hun beide carrières. Allebei de coureurs werden kampioen in de Formule 2, Russell in 2018 en De Vries een jaar later. Beide coureurs waren verbonden aan het team van Mercedes. Allebei kwamen ze in de Formule 1 bij een achterhoede-team terecht in afwachting van een betere kans. Maar waar Russell die kans uiteindelijk kreeg bij Mercedes, moest De Vries al na tien races het veld ruimen.

“In een ander team zou je dit niet zien gebeuren”, claimt Russell. “Maar we weten natuurlijk hoe Red Bull dingen doet en dat moet je dan maar accepteren. Ik bedoel, ik lette niet echt heel goed op hoe het bij Nyck ging in zijn tijd bij AlphaTauri. Maar ik heb ook wel de berichten gezien en gelezen wat Helmut allemaal zei. Dat is natuurlijk geen fijne omgeving als je al problemen met je zelfvertrouwen hebt. Ze hebben hem natuurlijk ook niet echt geholpen daarmee door meteen te zeggen dat hij de leiding in het team moest pakken.”

De uitspraken waar Russell op doelt, werden gedaan door Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost voorafgaand aan het seizoen. De verwachtingen waren intern hoog gespannen vanwege de vele ervaring die De Vries met zich meebracht. De aanname vanuit de top van het team was dat De Vries meteen zou bewijzen beter te zijn dan Yuki Tsunoda. Volgens Russell was dat volledig onterecht, en oneerlijk naar De Vries.

“Het maakt niet uit dat hij 27 of 28 jaar oud is, binnen de Formule 1 was hij een rookie. Je kan niet tegen een rookie zeggen dat hij de leiding krijgt in het team alleen omdat hij in meer verschillende competities heeft geracet dan zijn teamgenoot. Hij zat vanaf het begin al in een lastige situatie, dus ik heb best medelijden met hem. Hij had absoluut het niveau voor de Formule 1, maar hij kreeg niet de kans die hij wel verdiende.”