Zoals iedereen is ook George Russell naar eigen zeggen zeer benieuwd wie zijn toekomstige teamgenoot wordt bij Mercedes. Aan interesse geen gebrek in het stoeltje van de in 2025 naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton, zo merkte Russell bijvoorbeeld aan telefoontjes. “Ik krijg belletjes en berichtjes over de plek bij Mercedes.”

Hoewel het seizoen nog moet beginnen, is en blijft de op handen zijnde transfer van Lewis Hamilton zoals verwacht onderwerp van gesprek. “Coureurs vragen me ernaar”, aldus Russell, met een knipoog. “En ik heb het er zelf natuurlijk ook over gehad met Toto Wolff. Maar ik ga niet over het besluit, dat is aan hem en het bestuur van Mercedes.”

Als hij al een voorkeur heeft – Alexander Albon is bijvoorbeeld een goede vriend van hem – dan zal Russell die niet kenbaar maken. “Wat ik hoe dan ook belangrijk vind, is dat je als teamgenoten in goede harmonie samenwerkt. Dat brengt het team verder.” Bang is Russell voor niemand, wie uit de telefoontjes ook naar voren zal komen als teamgenoot: “Ik heb nu twee jaar met de voor mij beste coureur allertijden in één team gezeten. Dus ik ben klaar voor wie er ook maar naast me gezet wordt.”

