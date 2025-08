George Russell eindigde zondag als derde tijdens de GP van Hongarije. Alleen de beide McLaren-coureurs bleven hem voor; polesitter Charles Leclerc wist hij in de slotfase van de race te verschalken. De Brit boekt daarmee niet alleen een podiumplaats, maar maakt ook terrein goed in het wereldkampioenschap. In aanloop naar de zomerstop bedraagt zijn achterstand op regerend wereldkampioen Max Verstappen nog slechts 15 WK-punten.

“Ik mag erg tevreden zijn over deze race”, reageerde Russell na afloop. “De kwalificatie was al een verrassing – eigenlijk was het hele weekend verrassend te noemen. En natuurlijk ben ik heel blij om weer op het podium te staan.” De Mercedes-coureur pakte zijn derde plaats in de slotfase, toen hij een worstelende Charles Leclerc wist in te halen. Dat ging niet zonder slag of stoot; Leclerc verdedigde fel en zou later een tijdstraf krijgen voor bewegen in de remzone.

LEES OOK: GP van Hongarije in vogelvlucht: Norris wint tactisch steekspel McLaren, Verstappen 9e

“Het gevecht met Leclerc was erg spannend”, beaamde Russell. “Ik koos voor een divebomb, waarbij je echt op de limiet van de grip zit. Als een coureur dan begint te bewegen tijdens het remmen, wordt het link. Volgens mij raakten we elkaar bij de tweede poging.” Ondanks het incident kijkt Russell terug op een van zijn sterkste weekenden tot nu toe: “We mogen hier absoluut tevreden mee zijn”, benadrukte hij nogmaals.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.