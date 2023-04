Volgens Mercedes-coureur George Russell strooit Red Bull bewust de concurrentie én de FIA zand in de ogen. De Brit is ervan overtuigd dat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nog niet het volledige potentieel van de RB19 heeft getoond.

“Ze houden absoluut in”, beweert Russell in de podcast van de BBC, Chequered Flag, naar aanleiding van de eerste drie races van het seizoen. Verstappen zegevierde overtuigend in Bahrein en Australië, Pérez in Saoedi-Arabië.

“Ik denk dat ze zich bijna schamen om te laten zien wat ze daadwerkelijk in huis hebben, want hoe sneller ze lijken, hoe groter de kans is dat de sport ingrijpt om ze op één of andere manier aan banden te leggen”, aldus Russell over het zogenoemde ‘sandbaggen’ van Red Bull.

Volgens Russell, die zondag zelf uitviel in Melbourne met motorproblemen, zijn de Red Bulls per ronde zo’n 0,7 seconden sneller dan de achtervolgende teams. “Max en Red Bull hebben nog geen reden om echt te gaan pushen. Vooropgesteld, ze hebben bij het team goed werk geleverd in de winter. Het is aan ons om de opgelopen achterstand ongedaan te maken.”