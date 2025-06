George Russell, die na het vertrek van Lewis Hamilton de meest ervaren coureur binnen de Mercedes-gelederen is geworden, heeft zich uitgesproken over de mentale druk waarmee zijn voormalige teamgenoot te maken heeft. Volgens Russell ligt daar mogelijk een verklaring voor de recente worstelingen van Hamilton in de Formule 1. Sinds zijn debuut bij Ferrari heeft de 40-jarige coureur nog niet op het podium gestaan.

“Als je een zevenvoudig wereldkampioen bent, voelt alles minder dan een overwinning als een mislukking”, verklaarde Russell tegenover de media in Montréal. “Je pusht jezelf en je team waarschijnlijk tot het uiterste om boven je potentieel te presteren en die geweldige resultaten te behalen, en dat kan juist contraproductief werken.” Toch sprak Russell ook lovende woorden over Hamilton en diens prestaties in de afgelopen jaren. “Vorig jaar zag ik dat hij echt op zijn best was”, herinnerde de Brit zich. “Hij was een serieuze concurrent voor mij, en hij reed geweldig. We zagen het vorig jaar op Silverstone, en ook dit jaar in China.” In Shanghai won Hamilton de sprintrace namens de Scuderia.

Voorsprong McLaren te groot?

Dat Hamilton momenteel worstelt met zijn nieuwe omgeving bij Ferrari, verbaast Russell niet. Volgens de Brit is het voor bijna iedereen moeilijk om nu het verschil te maken – tenzij je voor McLaren rijdt. “De kans op een overwinning is voor ons allemaal kleiner geworden”, lichtte de 27-jarige coureur toe. “Tenzij je in die oranje auto zit natuurlijk. Dat is frustrerend voor mij, maar dat is ook frustrerend voor iemand als Charles (Leclerc, red.) – hij is zo’n geweldige coureur, maar hij heeft sinds 2022 geen kans meer gehad op het kampioenschap. Dat is nu eenmaal de aard van deze sport.”

George Russell staat op dit moment op de vierde plaats in het kampioenschap, ver boven Lewis Hamilton. Na zijn overwinning op het Circuit Gilles Villeneuve staat zijn totaal aantal WK-punten op 136, 19 punten achter Max Verstappen. De beide McLaren-coureurs gaan nog steeds aan kop. Oscar Piastri leidt het klassement met 198 punten, gevolgd door teamgenoot Lando Norris, die na zijn uitvalbeurt in Canada 22 punten achterstand heeft op de Australiër.

