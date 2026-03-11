George Russell won de Grand Prix van Australië door onder meer teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc achter zich te houden. Ondanks zijn overwinning zag de Mercedes-coureur een veiligheidsprobleem aan zijn voorvleugel. “Het voelde soms best riskant”, aldus de Brit, die hoopt dat de FIA gauw iets aan het probleem kan doen.

George Russell vraagt de FIA om wijzigingen door te voeren aan de zogenoemde Straight Mode. Tijdens de race in Melbourne had hij namelijk het gevoel dat zijn voorvleugel niet goed werkte. Dat merkte hij vooral tijdens zijn gevecht met Charles Leclerc in de openingsfase van de race. “Als we de Straight Mode inschakelen, krijgen we onderstuur. Toen ik achter Charles reed en uit zijn slipstream probeerde te gaan, voelde het alsof mijn voorvleugel helemaal niet werkte”, vertelde Russell aan de media in de paddock.

LEES OOK: Zelfs de Formule E waarschuwt: ‘Formule 1 maakt een fout door ons te kopiëren’

‘Veiliger en beter’

Volgens Russell valt de voorvleugel abrupt weg wanneer er weinig neerwaartse druk aanwezig is. “Het enige wat ik de FIA zou willen vragen is dat bij de Straight Mode de voorvleugel minder agressief wegvalt”, aldus de Brit. Russell had deze kritiek al direct nadat hij de nieuwe bolide uitstapte. “Ik weet zeker dat we nog wat moeten verbeteren, want het voelde soms best riskant.” De Mercedes-coureur benadrukt vooral dat er vanuit veiligheidsoogpunt naar deze modus gekeken moet worden. “Het maakt het racen veiliger en beter. Ik zie eigenlijk geen nadeel om het zo te doen.”

Op zaterdagochtend besloot de FIA na feedback van de coureurs om Straight Mode Zone 4 te schrappen. Die beslissing werd echter snel weer teruggedraaid, nadat teams protesteerden. Een aanpassing zo laat zou namelijk extra werk opleveren voorafgaand aan de derde vrije training.

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.