George Russell denkt dat Max Verstappen tijdens de aankomende GP van Qatar een strategisch voordeel kan hebben ten opzichte van de beide McLaren-coureurs. De Nederlander zou zondag zomaar het kampioenschap kunnen verliezen, mits hij niet vóór zijn Britse rivaal finisht. Verstappen start vanaf de derde plek en heeft daarmee niet de beste uitgangspositie, maar volgens Russell, die eveneens vanachter de McLarens vertrekt, kan de Nederlander hen alsnog de loef afsteken.

Na zorgen van Pirelli over de overmatige bandenslijtage op het Losail International Circuit zijn alle coureurs verplicht minstens twee pitstops te maken. De bandenleverancier staat maximaal 25 ronden per set toe, en omdat de Grand Prix 57 ronden telt, is een tweestopper onvermijdelijk. Russell benadrukte het belang van deze maatregel; tijdens de sprintrace op zaterdag merkte hij dat de banden – vooral linksvoor – al scherp tegen de limiet aan zaten.

Bandenlimiet

“Veel coureurs zaten erg dicht bij elkaar wat betreft slijtage aan de linker voorband”, vertelde Russell tegenover de pers in Doha. “We hebben er natuurlijk allemaal al 25 ronden op de mediumbanden opzitten als je de zes kwalificatieronden meetelt. Dat was echt de limiet.” De Mercedes-coureur besprak vervolgens mogelijke strategieën voor de race en wees daarbij op een mogelijk voordeel voor titelkandidaat Max Verstappen ten opzichte van zijn naaste rivalen.

“Het wordt interessant om te zien of we medium-medium-hard gaan rijden, wat het meest logisch lijkt om de undercut te voorkomen”, vervolgde hij. “Tegelijkertijd zullen er misschien coureurs zijn die op de harde band starten of deze juist in de tweede stint gebruiken. Misschien doet Max (Verstappen, red.) iets anders”, merkte Russell op. “Hij start aan de schone kant van de grid, dus dat is al een duidelijk voordeel. Verstappen kan het zich waarschijnlijk permitteren om op de harde band te starten en alsnog een betere start te hebben dan ik op de mediums”, besloot Russell. “Tenminste, zo stel ik me dat voor. De McLaren-coureurs doen dat waarschijnlijk niet; voor hen is het risico te groot.”

