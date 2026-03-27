George Russell heeft toegegeven verrast te zijn door het tempo van McLaren tijdens de eerste vrije trainingen voor de GP van Japan. Op Suzuka wist Oscar Piastri de snelste tijd neer te zetten in VT2 en daarmee de vroege dominantie van Mercedes dit seizoen te doorbreken. De Australiër was nipt sneller dan Kimi Antonelli, terwijl Russell zelf genoegen moest nemen met de derde tijd. Ook technisch directeur Andrew Shovlin benadrukte dat Mercedes allerminst zeker is van een nieuwe zege.

“McLaren was behoorlijk snel”, reageerde Russell na afloop van de sessies op vrijdag. “Eerlijk gezegd kwam dat een beetje als een verrassing”, gaf hij toe. “Er zijn nog wel wat verbeteringen nodig, dus we hebben nog werk te verzetten.” Volgens de Mercedes-coureur is het tempo van de papaja’s geen toeval. “Ik denk dat Lando (Norris, red.) een lastige dag heeft gehad, maar Oscar (Piastri, red.) zat er vanaf de eerste ronde vanochtend al goed bij.” Norris zette vrijdag de vierde snelste tijd neer, ondanks dat hij bijna de helft van de sessie miste vanwege een hydraulisch lek.

Russell verwacht echter dat Mercedes richting de kwalificatie nog stappen kan zetten, met name op het gebied van afstelling en energiebeheer. “We zullen het zien tijdens de kwalificatie. Ik denk dat we nog meer in onze mars hebben. Van mijn kant was het energiebeheer niet optimaal, dus hopelijk komt daar morgen verbetering in. Ik denk dat er onderling grote verschillen zijn in hoe teams de motoren inzetten gedurende een ronde. Dat deden wij niet helemaal goed, maar dat zou relatief eenvoudig op te lossen moeten zijn.”

Mercedes krijgt weerstand?

Ook technisch directeur Andrew Shovlin erkende de sterke indruk van McLaren, maar blijft positief over de uitgangspositie van Mercedes. “We hebben een vrij probleemloze eerste dag gehad hier in Suzuka”, liet hij weten. “De auto liep betrouwbaar en we hebben ons geplande programma kunnen afwerken. Dit circuit is qua energiebeheer behoorlijk uitdagend, vooral over één ronde. Zo verloren we in de laatste sector wat tijd, maar daar willen we morgen verder aan werken.”

LEES OOK: Russell haalt uit naar rivalen: ‘Onterecht dat iedereen Mercedes probeert af te remmen’

Volgens Shovlin staat Mercedes er ondanks alles nog goed voor richting de rest van het weekend. “Qua snelheid lijkt het erop dat we er redelijk voor staan, hoewel zowel McLaren als Ferrari indrukwekkende rondetijden hebben neergezet”, vervolgde hij. “Niets is vanzelfsprekend. Er zijn een paar punten waar we aan kunnen werken om de snelheid en balans van de auto te verbeteren, maar over het algemeen hebben we een goede start gemaakt.”

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.