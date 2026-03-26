George Russell vindt het onterecht dat de rivalen van zijn team Mercedes proberen om de Zilverpijlen, in de woorden van de Britse coureur, ‘af te remmen’. Aanleiding voor de uitspraken van de huidige kampioenschapsleider is onder meer de controversiële voorvleugel van het team. Volgens Russell staat Mercedes na vier zware jaren pas net weer aan de top: ‘Alleen omdat we nu weer een beetje aan de top staan, vind ik het niet helemaal terecht dat iedereen ons probeert af te remmen.’

Mercedes heeft de eerste twee Grand Prix-zeges binnen, maar de W17 van de Zilverpijlen komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Nog voor de start van het seizoen was de verhoogde compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron nog een discussiepunt, terwijl na de GP China de voorvleugel van de W17-bolide onderwerp van gesprek werd. Zo zou de sluiting van het onderdeel op de bolide van Andrea Kimi Antonelli langer duren dan de toegestane 0,4 seconden. Volgens Mercedes kwam het fenomeen echter door betrouwbaarheidsproblemen.

Mercedes-coureur George Russell bevestigt dat tegenover de aanwezige media in Japan. “Het was niet met opzet, en ik denk zeker niet dat het een voordeel is,” aldus de huidige kampioenschapsleider. “Het is eigenlijk een probleem, dus iets wat we proberen op te lossen. Er is geen eenvoudige oplossing voor, maar het levert zeker geen voordeel op. Als we remmen, staat de voorvleugel nog steeds open. Kimi had tegen het einde van de race last van blokkerende wielen. Ik denk dat dit te maken had met de voorvleugel, dus het is zeker niet opzettelijk.”

'Onterecht dat iedereen ons probeert af te remmen'

Eerder waarschuwde teambaas Toto Wolff al voor de ‘politieke messen’ die tevoorschijn komen nu dat Mercedes een voorsprong heeft op de rest van het veld. Russell is het met de Oostenrijker eens dat er inderdaad altijd spelletjes worden gespeeld in de Formule 1. “Dat is nou eenmaal hoe het in de sport gaat”, aldus Russell. “Dat is altijd al zo geweest.”

“We hebben bij Mercedes keihard gewerkt om deze positie te bereiken, en het beste team zou aan het langste eind moeten trekken”, vervolgt de Britse coureur. “We hebben duidelijk vier moeilijke jaren achter de rug. Er zijn in die vier jaar twee andere teams geweest die domineerden en wonnen. Alleen omdat we nu weer een beetje aan de top staan, vind ik het niet helemaal terecht dat iedereen ons probeert af te remmen, zeker niet nu we pas twee races achter de rug hebben. We hebben op dit moment weliswaar een voordeel, maar ik denk dat we gewoon meteen goed van start zijn gegaan en uitstekend werk hebben geleverd. We hopen dat dit zo doorgaat.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.