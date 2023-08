Voormalig F1-coureur Gerhard Berger vindt dat Sergio Pérez een overstap naar een ander team zou moeten overwegen. Ondanks dat de 33-jarige Mexicaanse coureur al een contract heeft voor 2024, is zijn vorm de laatste maanden afgenomen. Er zijn aanzwellende geruchten dat Red Bull uit de deal wil stappen.

“Bij Pérez is het geen mentaal probleem of iets dergelijks. Hij is een normale coureur, een goede coureur, met een uitzonderlijk getalenteerde teamgenoot”, zei hij tegenover Speed Week. “Als Sergio slim is, vindt hij een ander team waar hij de impasse kan doorbreken en zijn klasse kan laten zien. Maar hij zal Max nooit consistent kunnen verslaan.” Berger ziet Max Verstappen dan ook als een uitzonderlijk talent, vergelijkbaar met zijn voormalige McLaren-teamgenoot Ayrton Senna. “Een talent zoals hij komt misschien eens in de 30 jaar voor”, merkte hij op.

Volgens Berger is er dan momenteel ook geen kruit gewassen tegen de dominantie van Verstappen. “Max is gewoon een klasse apart. De voorsprong is zo groot dat anderen pas in de buurt kunnen komen als ze de setup helemaal perfect hebben en Red Bull een keer een steekje laat vallen. Maar zelfs dan weet Max nog iets uit de hoge goed te toveren.”