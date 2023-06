Nyck de Vries is wel klaar met de vragen over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander kende een moeizame start van het seizoen, maar reed afgelopen weekend in Monaco een degelijke race, waarvoor hij de complimenten kreeg van Helmut Marko.

Nyck De Vries werd twaalfde in Monaco en eindigde voor het eerst voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Het leidde tot een zeldzaam complimentje van Helmut Marko. De Red Bull-adviseur zei na de race tegen Motorsport.com zei dat dit het niveau was dat hij vaker van De Vries wilde zien.

Uiteraard kreeg De Vries in Barcelona de vraag voorgelegd of hij de lovende woorden van Marko had meegekregen. “Je bent al de derde journalist die daar naar vraagt”, was het afgemeten antwoord van de Nederlander. “Zoals ik ook al in Monaco zei, voorafgaand aan de race: ik lees niet veel nieuws dus ik ben niet echt op de hoogte van wat iedereen zegt.” Ook had De Vries nog geen rechtstreeks contact gehad met Marko. “We hebben elkaar nog niet gezien.”

‘Ik heb iets teveel fouten gemaakt’

Terugkijkend op zijn eerste races voor AlphaTauri, kan De Vries de kritiek op zijn prestaties wel begrijpen. “Natuurlijk is het zo dat ik iets teveel fouten heb gemaakt. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik wel competitief was, alleen heb ik dat niet kunnen omzetten in een resultaat.” Ook voelt De Vries nu hij eenmaal in de Formule 1 zit, geen extra druk om te presteren. “Als coureur ben je altijd aan het vechten om te overleven. Je moet altijd presteren en leveren om vooruit te komen. Dat is nu niet anders dan in het verleden.”