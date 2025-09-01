Racing Bulls-coureur Liam Lawson raakte tijdens de Nederlandse GP betrokken bij een incident met Williams-rijder Carlos Sainz. Kort na de herstart achter de safety car tikte Lawson in de eerste bocht het voorwiel van de Spanjaard aan. Sainz kreeg uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden, omdat Lawson bij de apex voor lag. De Spanjaard fileerde zowel de inhaalactie als de beslissing van de stewards, maar Lawson houdt voet bij stuk – volgens hem heeft hij niets verkeerd gedaan.

Na afloop was Sainz woedend over de uitkomst van het onderzoek. Hij stelde dat het niveau van jurering de Formule 1 ‘onwaardig’ was en haalde uit naar de rijstijl van Lawson, die zich volgens hem vaker schuldig maakt aan onnodige incidenten. “Hij kiest altijd voor een beetje contact en neemt onnodig het risico op een lekke band of uitvalbeurt”, vertelde Sainz. Lawson blijft echter bij zijn standpunt en verzekert dat hij zich gewoon aan de regels heeft gehouden.

‘Kunnen we allemaal van leren’

“Ik ben er natuurlijk ook niet blij mee”, zei de Nieuw-Zeelander tegenover de media in Zandvoort. “Het heeft mijn dag ook verpest.” Waar teamgenoot Isack Hadjar zijn eerste Formule 1-podium vierde, moest Lawson genoegen nemen met een twaalfde plaats. “De regels zijn zoals ze zijn, we weten allemaal hoe het zit. Ik heb dit jaar ook tijdstraffen gekregen toen ik een inhaalactie inzette en dacht dat ik de ruimte zou krijgen. Dat bleek niet zo te zijn en dus werd ik bestraft. Daar kunnen we allemaal van leren.”

Volgens Lawson hoorde het incident bij de omstandigheden van de herstart. “Het was ronde één na de safety car, superglad, koude banden”, benadrukte hij. “Je kunt dan wel een inhaalmanoeuvre maken, maar het blijft riskant. Helaas raakten we elkaar, maar daarom heeft hij een straf gekregen.” De Racing Bulls-coureur vindt wel dat Sainz een-op-een de lucht had kunnen klaren. “Hij mag zoveel commentaar geven als hij wil, maar ik had liever gezien dat we er gewoon samen over hadden gepraat”, besloot hij. “Als het mijn fout was geweest, had ik de straf wel gekregen. Ik begrijp zijn frustratie. Niemand wil dit soort situaties, maar zo zijn de regels nu eenmaal en dat weten we allemaal.”

