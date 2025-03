Een getergde Yuki Tsunoda zorgde met zijn vijfde plek voor de grootste verrassing van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De Japanner, nog altijd balend van het feit dat Red Bull Liam Lawson boven hem verkoos als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, liet in de Racing Bull onder meer de Ferrari’s achter zich in Australië. “Dit”, jubelde Tsunoda, “was een magisch rondje.”

Hij zei er niks over, maar reken maar dat Tsunoda zo zijn eigen gedachten had bij de vroege exit van Lawson in Q1. De Nieuw-Zeelander ging meermaals in de fout en start slechts als achttiende. Een lange neus trok Tsunoda echter niet, hij liet zijn prestatie op de baan voor zich spreken. “Vijfde worden is geweldig, mijn snelste ronde was van hoog niveau. Het was het beste rondje van het weekend, maar de auto voelt sowieso goed aan. Dat gaf al vertrouwen.”

Dat laatste geldt ook voor de race. “Of het gaat regenen of droog blijft, zullen we zien. We hebben in de afstelling een goede mix gekozen voor beide omstandigheden”, aldus Tsunoda. “Kom maar op met de race, mij hoor je niet klagen.”

