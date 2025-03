Lando Norris heeft de eerste pole position van 2025 veroverd: in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië toont hij zich rapper dan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. De Nederlander moet drie tienden van een seconde toegeven op Norris.

Hieronder de kwalificatie voor de GP Australië in vogelvlucht:

Q1: Lawson en Antonelli sneuvelen, Bortoleto verrast

De eerste kwalificatieronde van Verstappen is meteen een hele rappe. Twee paarse sectoren beloven veel, maar hij moet nipt Norris voor zich dulden. George Russell nestelt zich daar nog tussen in de Mercedes. Bij dat team valt Kimi Antonelli tegen, de Italiaanse rookie komt niet verder dan de zestiende plek. Liam Lawson zorgt voor een nog grotere teleurstelling: de nieuwe teamgenoot van Verstappen stapelt in de Red Bull fout op fout en eindigt slechts als achttiende. Een andere jongeling verrast juist: Gabriel Bortoleto plaatst zich met P15 in de Sauber knap voor het tweede deel van de kwalificatie.

Afvallers Q1: Antonelli, Hülkenberg, Lawson, Ocon, Bearman.

Q2: Hamilton komt met de schrik vrij

McLaren toont met zowel Norris als Piastri snelheid, maar dat geldt ook voor Verstappen. Die gaf vrijdag aan niet veel hoop te hebben op een goede kwalificatie, maar in Q2 manifesteert hij zich als een kanshebber op pole. Verrassingen zijn er niet, of het moet Lewis Hamilton zijn. De Brit gaat in de slotseconden achterstevoren in zijn Ferrari. Hamilton komt ermee weg, maar is duidelijk zoekende naar de limiet van de SF-25.

Afvallers Q2: Hadjar, Alonso, Stroll, Doohan, Bortoleto.

Q3: Norris nipt voor Verstappen

Verstappen stelt in de eerste run van Q3 in de kwalificatie in Australië zijn kandidatuur voor pole: de Nederlander laat de snelste tijd noteren. Hij ziet Piastri een foutje maken, terwijl Norris buiten de baan belandt. Die raakt daardoor zijn tijd kwijt. Werk aan de winkel dus voor McLaren in de tweede run van Q3. Aldus geschiedt, en hoe: Piastri laat het thuispubliek juichen door de snelste tijd neer te zetten, maar Norris duikt vervolgens onder de tijd van de Australiër. Verstappen moet ruim drie tienden prijsgeven en eindigt als derde. Verrassend: Yuki Tsunoda op plek vijf in de Racing Bull, Alex Albon zesde in de Williams. Zij eindigden daarmee nog voor de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton (zevende en achtste).

De race staat gepland voor zondag, 5.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

