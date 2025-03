Liam Lawson had zich ongetwijfeld een ander debuut voorgesteld bij Red Bull, de renstal die hem als opvolger van Sergio Pérez heeft aangesteld. De Nieuw-Zeelander die dit jaar mag wedijveren met teamgenoot Max Verstappen overleeft de eerste schifting van het openingsbal in Melbourne niet. “Dit hoort niet.”

Ondanks het gebrek aan ervaring, Lawson heeft pas elf GP’s achter zijn naam staan bij Red Bulls opleidingsteam, is de snelle uitschakeling een flinke tegenvaller voor hem. De Nieuw-Zeelander komt het hele weekend al niet lekker in zijn ritme. In de laatste poging zijn tijd te verbeteren schiet Lawson van de baan en het gras in, waarmee zijn kans op overleving in Q1 is verkeken.

“We wisten dat de start lastig zou worden”, aldus Lawson. “Het was de bedoeling om de kwalificatie goed op te bouwen. De laatste poging ging ook prima tot de laatste sector, toen de banden opeens slechter werden. Vervelend, desondanks hoor ik er niet zo snel uit te vliegen.”

Ook Mercedes, dat met Kimi Antonelli voor een piepjonge opvolger voor Lewis Hamilton heeft gekozen, raakt in de eerste kwalificatiesessie direct een auto kwijt. Lichte schade aan de onderkant van de auto kost de Italiaan mede doorgang naar de volgende ronde. Een andere nieuwkomer, Gabriel Bortoleto, onderscheidt zich daarentegen bij zijn F1-debuut. De Braziliaan en regerend F2-kampioen die in aanloop naar de Australische GP door Red Bulls talentenbegeleider Helmut Marko een coureur uit de B-divisie is genoemd, plaatst zich in een ondermaatse Sauber keurig voor Q2. Hij is zelfs sneller dan zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg.