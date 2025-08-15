De samenwerking tussen Max Verstappen en race-ingenieur Gianpiero Lambiase is er een voor in de geschiedenisboeken. Met de stem van de Brits-Italiaanse Lambiase in zijn oor veroverde de Nederlander vier wereldtitels op rij en schaarde hij zich bij de allergrootste coureurs aller tijden. Er is al veel gezegd en geschreven over de ogenschijnlijk vlekkeloze manier waarop Verstappen en Lambiase opereren. Laatstgenoemde vertelt over de bijzondere band die het duo onderhoudt.

Als race-ingenieur weet Gianpiero Lambiase precies hoe hij Max Verstappen moet ondersteunen vanaf de pitmuur; hij deelt uitsluitend relevante informatie en weet mogelijke strategieën zo goed mogelijk te bespreken. Na jaren van succesvol samenwerken is Lambiase uitgegroeid tot een belangrijk vertrouwenspersoon en een ‘goede vriend’ van de 27-jarige coureur. In een video van Red Bull gaat hij in op zijn relatie met Verstappen en hoe de viervoudig kampioen niet alleen de koelbloedige coureur is die we kennen uit de media.

‘Daar mag F1 hem dankbaar voor zijn’

“Op de baan wordt Max (Verstappen, red.) vaak afgeschilderd als de schurk van de paddock, maar daarbuiten is hij eigenlijk precies het tegenovergestelde”, aldus Lambiase. “Hij is oprecht, zachtaardig en een ontzettend sympathieke gast. Ik beschouw hem als een goede vriend.” Tegelijkertijd ziet hij Verstappen als hét talent van de huidige generatie Formule 1-coureurs. “In de laatste paar jaar is hij in de voetsporen getreden van Schumacher en Hamilton – dat heeft zijn weerslag in de paddock. Je ziet hoe de rookies naar hem opkijken en willen bereiken wat hij bereikt heeft. Daar mag de Formule 1 hem best dankbaar voor zijn”, benadrukte Lambiase.

Van buitenaf lijkt de samenwerking tussen Verstappen en Lambiase bijna perfect. Toch vertelde de 44-jarige ingenieur dat de ‘koppigheid’ van Max hem soms nog in de weg zit. “Hij weet het altijd beter, dus dat kan best een technische uitdaging zijn”, gaf hij toe. “Dan probeer ik onder zijn huid te kruipen en in zijn hoofd te komen. Uiteindelijk heb ik geleerd te accepteren dat hij, ook al weigert hij je advies aan te nemen, alle informatie wel tot zich neemt. Hij zal het nooit toegeven, maar uiteindelijk doet hij toch wat je hem hebt gevraagd”, grijnsde Lambiase tot slot.

