Goed nieuws voor Max Verstappen: sinds 2015 is de coureur op pole in Abu Dhabi vrijwel altijd de racewinnaar. Het behalen van pole position in Abu Dhabi is de laatste jaren vrijwel altijd een garantie op de overwinning. Met Max Verstappen die dit weekend de pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi heeft veroverd, lijkt het erop dat de regerend wereldkampioen de overwinning daardoor ook binnen handbereik heeft.

De laatste keer dat de coureur op pole in Abu Dhabi niet won, was in 2014. Toen startte Nico Rosberg vanaf pole, de achttiende voor Mercedes dat seizoen, terwijl Lewis Hamilton vanaf de tweede plaats vertrok en de overwinning pakte. In de jaren sinds leidt pole position op het Yas Marina Circuit echter altijd tot de overwinning. Goed nieuws dus voor Verstappen, die zondag vanaf de eerste startplaats de laatste Grand Prix van 2025 ingaat.

Het gevecht om het kampioenschap is razend spannend. Lando Norris leidt het WK, met Max Verstappen op 12 punten achterstand. Oscar Piastri volgt op 16 punten van teamgenoot Norris. Met Verstappen op pole en Norris vanaf de tweede plek wordt het zondag spannend om te zien of Verstappen het kampioenschap op het laatste moment kan veroveren. Mocht Verstappen de race winnen, dan moet Norris op het podium eindigen om alsnog kampioen te worden.

