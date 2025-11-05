De strijd om het wereldkampioenschap gaat richting het kookpunt en het verschil tussen de teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri bedraagt slechts één punt. Beginnen de papaya rules hun houdbaarheidsdatum te bereiken? “Het houdt ergens een keer op”, meent Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Nu ook Max Verstappen op de loer ligt en met rasse schreden het McLaren-duo nadert, moet er volgens Bleekemolen wat gebeuren bij de renstal uit Woking. “Het is crunch time, Dus wat gaan ze doen? Je kan wel blijven aankomen met je papaya rules, maar ergens houdt het een keer op.”

Volgens verslaggever Frank Woestenburg is het moment aangebroken waarop coureurs hun eigen pad moeten kiezen. “Als coureur moet je één ding doen met die afspraken: in de prullenbak gooien. Gewoon nu voor eigen kans gaan, dan maar ruzie na afloop. Je kan nu nog wereldkampioen worden. Het scheelt één punt en nou moet je stoppen met die onzin.”

