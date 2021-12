In de kwalificatie voor de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi heeft Max Verstappen een belangrijke eerste slag geslagen in de strijd om de titel door de poleposition te veroveren. De Nederlander noteerde een rondetijd van 1:22.109 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan Hamilton. Een voordeel voor Mercedes zou nog zijn dat zij op de mediums beginnen terwijl de Red Bulls op de zachte band van start gaan.

Alle ogen zijn uiteraard gericht op de titelstrijd op zondag, maar voordat die titelbeslissende race begint moeten de coureurs nog één keer dit seizoen de startvolgorde bepalen. In de derde vrije training was het voor Red Bull nog even zoeken naar de juiste achtervleugel, maar in de kwalificatie monteerde het net als in die training de smallere, lage downforce vleugel.

Q1 verloopt lange tijd zonder problemen, maar met zes minuten te gaan wordt deze kort onderbroken door een rode vlag. Mick Schumacher tikt het paaltje in de laatste bocht de lucht in en deze komt vervolgens terug de baan op, waarna het paaltje wordt opgepikt door Lando Norris. Het paaltje ligt net naast de baan in de laatste bocht, maar het is genoeg voor een korte onderbreking.

Bij Ferrari proberen ze Q2 te bereiken op de mediums, maar na de eerste runs is het toch te spannend voor het team en zetten Charles Leclerc en Carlos Sainz in het laatste deel van Q1 op de zachte band een rondetijd, waarmee zij zich nu echt veiligstellen voor een plek in Q2. Onderaan zijn het beide Haas-coureurs die tijd tekort komen op Kimi Räikkönen, George Russell en Nicholas Latifi, die ook na één sessie al uitstappen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Andere strategie

Voor de race verwachten de teams dat bandenslijtage, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een rol gaat spelen. Dit door de aanpassingen aan het circuit, waardoor er meer druk komt te staan op de banden. Daarom kiezen de Mercedessen en Red Bulls dan ook voor de mediums in Q2, zodat zij daarop de race kunnen aanvangen.

Op die compound zijn de verschillen bovenaan minimaal, maar ook de Ferrari’s, op de zachte band wel te verstaan, laten van zich zien. Voor Verstappen is er in Q2 wel een klein probleem: hij verremt zich stevig in bocht 1 bij de tweede poging, waardoor er een flatspot op de linker voorband zit. Dat op de banden waar hij de race op moet starten, dus gaat hij voor een laatste run op de zachte band naar buiten. Wat daarbij niet helpt is dat het spitsuur is met nog tijd genoeg voor één ronde, waarbij de coureurs dusdanig langzaam rijden dat de gele vlag wordt gezwaaid omdat Sebastian Vettel letterlijk stilstaat.

Uiteindelijk verbetert Verstappen zijn tijd op de zachte band en dus zal hij, net als teamgenoot Sergio Pérez, de race op de zachte compound aanvangen, Hamilton en Bottas zullen op de mediumband starten. Opvallend is dat Pierre Gasly, het hele weekend al wat langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda, het op de mediums Q3 niet haalt en twaalfde start. Ook Fernando Alonso (P11), Lance Stroll (P13), Antonio Giovinazzi (P14) en Sebastian Vettel (P15) komen tekort voor de top tien.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Eerste klap

In Q3 spant het erom: wie van de titelrivalen pakt de beste kaarten voor de belangrijke race van zondag? Verstappen opent snel met een 1:22.109, mede dankzij een tow van Pérez. Hamilton is sneller in de eerste sector maar verliest veel tijd in de laatste sector: hij komt een halve seconde tekort. Ook opvallend is dat Tsunoda sneller is dan Bottas in die eerste run, maar hij moet zijn tijd inleveren vanwege het overschrijden van de track limits. Maar met Pérez voor Bottas is het advantage Red Bull met nog één poging te gaan.

Bij Mercedes besluiten ze niet voor de tow te gaan: Hamilton rijdt vóór Bottas op de baan en dus moet het van de Brit zelf komen om dat gat van een halve seconde te zien overbruggen. In de eerste sector is hij wat langzamer dan Verstappen, wat in het beeld van de vorige kwalificatiesessies past. In de tweede sector verbetert hij zichzelf, maar is het gat met twee tienden alsnog groot te noemen. Het draait dus om die allerlaatste sector, maar het is niet genoeg voor Hamilton: drie tienden verschil. Hij begint dus als tweede een de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi, maar doet dat dus op een compound harder dan Verstappen.

Lando Norris begint als derde aan de race, de wingmen van de twee titelrivalen laten het met de vierde (Pérez) en zesde (Bottas) afweten. Carlos Sainz en Charles Leclerc pakken de vijfde en zevende startplek, Tsunoda (P8), Esteban Ocon (P9) en Daniel Ricciardo (P10) ronden de top tien af.

De Grand Prix van Abu Dhabi gaat zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd van start.