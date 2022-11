Nog één laatste raceweekend, het Formule 1-circus is neergestreken op het Yas Marina Circuit Abu Dhabi voor de traditionele seizoensafsluiter: de Grand Prix van Abu Dhabi. Het draait nog om enkele ereplaatsen bij de constructeurs, Sergio Pérez en Charles Leclerc knokken om de tweede plaats in het kampioenschap. Daan de Geus is voor FORMULE 1 Magazine in de paddock aanwezig, volg hier ons liveblog.

