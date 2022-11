Max Verstappen heeft in Abu Dhabi zijn vijftiende zege van het seizoen gepakt. De tweevoudig wereldkampioen controleerde de race van start tot finish terwijl teamgenoot Sergio Pérez, ondanks een sterke opmars in de slotfase, toezag hoe Charles Leclerc tweede werd in de race én het kampioenschap.

Met de titel al lang beslist ging de aandacht in de laatste race van het seizoen uit naar de strijd om de tweede plek tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez. Polesitter Max Verstappen had de betere start, teamgenoot Pérez moest iets aan tempo toegeven maar dat gold ook voor concurrent Leclerc. De Monegask stond even onder druk van Lewis Hamilton, maar die viel wat terug nadat hij zijn positie terug moest geven aan Carlos Sainz en vanwege problemen met de energieopslag.

Pérez verloor ronde na ronde steeds meer terrein en zag Leclerc’s Ferrari steeds groter worden in zijn spiegels. De Mexicaan kwam na vijftien ronden binnen voor zijn eerste pitstop, waar hij de mediums inruilde voor de harde band. George Russell maakte ook een pitstop, maar die was én langzaam én ging gepaard met een unsafe release: vijf seconden tijdstraf.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Leclerc heeft net genoeg

Pérez wist dat de eenstopper niet ging lukken en dus nam hij als eerste het besluit om een tweede pitstop te maken. Ondertussen kreeg Verstappen juist de opdracht zijn stint op de harde band te rekken om zo tot het einde van de race te gaan. Leclerc lag tweede en wilde die tweede pitstop niet riskeren, wetende dat Pérez eerst ook nog met Hamilton moest afrekenen. Daar hoefde Pérez echter niet veel moeite voor te doen waarna hij grote stappen richting Leclerc zette. Hamilton viel vlak voor de race uit met een hydraulisch probleem.

Zo werd die strijd om de tweede plek in het kampioenschap nog een spannende. Met twee ronden te gaan bedroeg het verschil slechts twee seconden, maar Leclerc had nog genoeg over om dat gat vast te houden en kwam als tweede over de streep en werd zo ook tweede in het kampioenschap. De zege ging voor de vijftiende keer dit seizoen naar Verstappen, die de race van start tot finish controleerde. Pérez moest genoegen nemen met de derde plek, voor Sainz, Russell, Lando Norris, Lance Stroll, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel.

De race stond verder vooral in het teken van het afscheid van vier coureurs: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi. Bovendien reden Pierre Gasly (AlphaTauri) en Fernando Alonso (Alpine) de laatste race voor hun teams. Vettel reed een sterke race en dat werd beloond met de tiende plaats, ondanks een matige strategie van Aston Martin. Schumacher en Latifi hadden geen geweldige (voorlopige) afscheidsrace en kwamen met elkaar in aanraking terwijl Alonso zijn tijd bij Alpine in stijl afsluit met een uitvalbeurt.