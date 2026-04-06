Argentinië gaat tijdens de komende GP van Miami verder lobbyen voor een plek op de F1-kalender, met hoofdstad Buenos Aires als decor voor een moderne Argentijnse Grand Prix. Na bijna drie decennia zonder F1-race lijkt het Zuid-Amerikaanse land vastberaden om een rentree te maken, mede gevoed door de groeiende populariteit van de sport en de opkomst van coureur Franco Colapinto.

Het iconische Autódromo van Buenos Aires ondergaat momenteel een grootschalige herontwikkeling, gericht op de terugkeer van de MotoGP vanaf 2027. Toch reiken de ambities verder: er wordt ook gekeken naar aanpassingen aan de lay-out en infrastructuur, zodat het circuit uiteindelijk aan de hoogste eisen van de Formule 1 kan voldoen. Een delegatie uit Buenos Aires reist in mei af naar de GP van Miami om in gesprek te gaan met rechtenhouder Liberty Media.

“We voldoen aan alle eisen die ze ons stellen”, verzekerde Fabian Turnes, sportsecretaris van Buenos Aires, tegenover Motorsport.com. “Onze eerste ontmoeting met hen vond een jaar geleden plaats in Miami. Sindsdien is er aanzienlijke vooruitgang geboekt en het is belangrijk dat we de stappen die we hebben toegezegd ook daadwerkelijk hebben gezet. We kunnen nu iets concreets laten zien: het circuit is in aanbouw. Het is niet langer slechts een ambitie, integendeel.”

Overvolle kalender

De ambities worden verder versterkt door de groeiende nationale interesse in de sport, mede dankzij Franco Colapinto, die dit jaar een vast stoeltje bemachtigde bij Alpine. De Argentijnse officials beseffen echter dat een terugkeer geen vanzelfsprekendheid is, gezien de wereldwijde vraag naar een eigen Grand Prix en de overvolle F1-kalender. Toch zien ze kansen op de middellange termijn. “We weten dat verschillende contracten op de huidige kalender aflopen”, legde Turnes uit. “Als er een kans ontstaat, willen we er klaar voor zijn.” Hij benadrukte dat het ‘betreurenswaardig’ zou zijn als Argentinië een plek zou erven doordat bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, maar dat men wel rekening houdt met dergelijke scenario’s.

Volgens Turnes wordt het krap om al in 2027 een Grand Prix te organiseren, maar zou de Formule 1 mogelijk in 2028 kunnen terugkeren naar Buenos Aires. “In Miami moeten we kunnen aantonen dat we vooruitgang hebben geboekt. De homologatie om aan alle FIA-eisen te voldoen is al aangevraagd.” In april gaat Colapinto al een F1-demonstratie geven op de straten van de hoofdstad. De publieke reactie zal een belangrijke graadmeter zijn voor de toekomst van de sport in Argentinië.

Het land kent een rijke geschiedenis op het gebied van autosport. In de vijftiger jaren groeide vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio uit tot een van de grootste coureurs aller tijden, en was het Autódromo Oscar y Juan Gálvez in Buenos Aires vaste prik voor de Formule 1. Echter, sinds de jaren negentig speelt het Zuid-Amerikaanse land geen significante rol meer in de koningsklasse.

