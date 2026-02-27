De aankomende GP van Australië luidt niet alleen een nieuw seizoen in, maar ook een nieuw technisch tijdperk in de Formule 1. Dat werd deze week direct zichtbaar op de lay-out van het Albert Park Circuit; de traditionele DRS-zones zijn verdwenen en vervangen door zogeheten Straight Mode Zones, naast een apart detectie- en activeringspunt voor de nieuwe Overtake Mode. De lay-out biedt daarmee een eerste inkijkje in de nieuwe manier van racen in 2026.

De eerste aanvalsmogelijkheid ligt op het rechte stuk van start en finish, waarbij het detectiepunt voor de Overtake Mode tussen bocht 13 en 14 is geplaatst. Coureurs die binnen één seconde van hun voorganger rijden, kunnen daar hun inhaalmodus activeren. Waar het elektrische vermogen normaal afneemt boven de 290 km/u, mogen zij met Overtake Mode het volledige vermogen van 350 kilowatt vasthouden tot 340 km/u. Opvallend is dat de modus al vóór bocht 14 geactiveerd kan worden, waardoor aanvallen eerder kunnen worden voorbereid dan in het DRS-tijdperk.

Het start-finishgedeelte is tevens één van de vijf Straight Mode Zones. Hier activeren coureurs hun actieve aerodynamica: beweegbare elementen in de voor- en achtervleugels die de luchtweerstand verminderen. Ook tussen bocht 2 en 3, tussen 5 en 6, langs Lakeside Drive (tussen 8 en 9) en op weg naar bocht 11 zijn deze zones beschikbaar. Buiten de rechte stukken klappen de vleugels weer dicht, waardoor de auto’s meer downforce genereren en met hogere snelheid door de bochten kunnen.

Veel vraagtekens

Er bestaan nog veel vraagtekens rond de nieuwe inhaalmodus. Op basis van de wintertests uitte Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn zorgen. Tijdens zijn proefronden verbruikte hij het beschikbare vermogen zó snel dat hij een gewonnen positie amper kon verdedigen. “Ik vind het momenteel extreem moeilijk om in te halen”, verklaarde hij tegenover de pers in Bahrein. “Met de tijd zal het beter gaan, afhankelijk van hoe we dit soort situaties aanpakken”, voegde hij eraan toe. “Maar een inhaalactie heeft altijd een prijs, en op dit moment is die prijs veel hoger dan vroeger. Inhalen en vervolgens wegrijden, zoals vorig jaar met DRS nog mogelijk was, is ineens een stuk lastiger.”

De lay-out van het Albert Park Circuit, inclusief de Straight Mode Zones (F1.com)

