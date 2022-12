De Grand Prix van Australië blijft nog eens twee jaar langer op de Formule 1-kalender. Begin dit jaar kwamen de organisatoren en de Formule 1 al een deal tot en met 2035 overeen, nu staat de race er zeker tot en met 2037. Dat gaat wel vanaf 2024 ten koste van haar positie als seizoenopening.

In de deal die de organisatie begin dit jaar was overeengekomen, stond vastgesteld dat Melbourne in 2024 en 2025 weer de eerste Formule 1-race van het seizoen zou organiseren. Met het nieuwe contract met de Formule 1 gaat dat echter niet meer gebeuren.

De Grand Prix van Australië zal ‘minstens vier keer’ tussen 2023 en 2037 de openingsrace organiseren, laat de overheid van deelstaat Victoria in een verklaring weten. Dat zal in 2024 in ieder geval niet gebeuren, aangezien de Formule 1 dan uit respect voor de Ramadan eerst naar Saoedi-Arabië trekt.

Ramadan loopt dat jaar van 10 maart tot en met 8 april, de periode waarin normaliter de openingsrace van de Formule 1 gehouden wordt. De races in Bahrein en Saoedi-Arabië, die een van de eerste plekken op de kalender willen hebben, zullen dan buiten deze periode georganiseerd moeten worden.

Met de interesse voor de Grand Prix van Australië zit het wel goed: de tickets voor de zaterdag en zondag zijn voor 2023 al uitverkocht. Dit jaar trok over vier dagen een recordaantal van 419.114 toeschouwers richting het aangepaste circuit van Albert Park.