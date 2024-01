Bij de Grand Prix van Australië zullen fans geen toegang krijgen tot de baan. Na afloop van de race mag men meestal de baan op, maar in Australië is dit om veiligheidsredenen niet toegestaan. De organisatie leert daarbij van de situatie van vorig jaar.

De Grand Prix van Australië van 2023 was op zichzelf al chaotisch genoeg. Drie rode vlaggen, acht uitvallers en complete chaos aan het eind dankzij een enorme crash van bijna het hele veld. Maar nadat de auto’s over de finishlijn gingen, vond er nog een incident plaats. Een aantal Australische fans betrad de baan terwijl er nog auto’s rondreden. De auto’s waren misschien aan hun cooldown rondes bezig, maar gingen nog steeds relatief snel.

Toentertijd kreeg de organisatie van de race al de opdracht om dit soort situaties te voorkomen. Daar heeft de wedstrijdleiding nu stappen in gezet. Dit jaar zullen fans niet in de buurt kunnen komen van het circuit. De maatregel is specifiek voor 2024. Wat dit voor de lange termijn betekent is nog niet bekend, aangezien de gesprekken tussen de FIA en de organisatie van de race nog gaande zijn.

Op de meeste circuits krijgen fans na afloop van de race toegang tot de baan om zo dichter bij de podiumceremonie te kunnen zijn. In Australië is het echter een soort van traditie geworden om zo vroeg mogelijk de baan op te komen. Lewis Hamilton meldde over de boordradio dat het erg gevaarlijk was omdat hij uit moest wijken voor rondlopende mensen. Nico Hülkenberg stond vlak na de finish langs de kant met elektrische problemen. Het aanraken van de auto was een groot risico op dat moment, maar de rondlopende fans hadden die kennis toen niet.

Marshalls schermen de auto van Hülkenberg af zodat de fans er niet bij kunnen.

