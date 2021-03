Het seizoen 2021 is daar, op het Bahrein International Circuit wordt dit weekend de eerste Grand Prix van het jaar verreden. Zit Red Bull inderdaad zo dicht op Mercedes, of misschien zelfs sneller? Of hebben Toto Wolff en co. zoals vaker weer keihard lopen pokeren? Er wordt veel duidelijk dit weekend, verslaggever Daan de Geus van FORMULE 1 Magazine is in Bahrein. Volg alles hier.