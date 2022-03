Er is nagepraat, er is onthuld en er is getest. En dus is het tijd voor de aftrap van het Formule 1-seizoen 2022, met de nieuwe auto’s een begin van een nieuw tijdperk. Dit weekend wordt op het Bahrain International circuit duidelijk wie zijn huiswerk het beste heeft gedaan. Volg hier met onze livetool de vrije trainingen en alles wat daar tussendoor gebeurt in de paddock, we gaan beginnen!

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email