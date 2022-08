Het is dit weekend weer tijd voor de onvervalste Ardennen-klassieker van de Formule 1. Op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps hervatten de coureurs het seizoen 2022, Max Verstappen heeft een voorsprong van 80 punten op Charles Leclerc en zal deze uiteraard graag willen uitbreiden op zijn favoriete circuit waar Leclerc het tegenovergestelde zal nastreven. Verslaggever Mike Mulder is in Spa, volg hier ons liveblog.

