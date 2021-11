Valtteri Bottas heeft de laatste sprintkwalificatie van het seizoen gewonnen en mag zo de Grand Prix van Brazilië vanaf de officiële poleposition starten. De Fin profiteerde van de matige start van Max Verstappen, die met de tweede plek wel weer zijn voorsprong op Lewis Hamilton, die als vijfde over de streep kwam nadat hij als laatste moest starten, vergroot.

Voordat de sprintkwalificatie plaatsvond waren de zaken van vrijdagavond het gesprek van de dag. Hamiltons achtervleugel voldeed niet aan de reglementen waardoor hij gediskwalificeerd en uit de kwalificatie geschrapt werd. Daarmee startte hij niet als eerste, maar als laatste in de sprintkwalificatie. Dat was dubbel goed nieuws voor Verstappen, die daarmee als eerste mocht starten terwijl zijn titelrivaal aan een inhaalrace zou beginnen.

De vrije bandenkeuze zorgde voor een flinke variatie door het hele veld. Zo begonnen Verstappen, Sergio Pérez en Hamilton op de mediums terwijl Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Carlos Sainz op de zachte band vertrokken.

Bottas had op de zachte band een goede start en haalde Verstappen direct in de eerste bocht aan de binnenzijde in. Ook Sainz rekende snel af met de Nederlander, die een ontwijkende actie moest uitvoeren in bocht 4. Hamilton lag na de openingsronde al op de veertiende plaats en was dus de grootste winnaar met zes gewonnen posities. Na drie ronden pakte Verstappen met behulp van de DRS de tweede plek terug van Sainz.

Foto: Motorsport Images

Verstappen zette vervolgens de weg richting Bottas in terwijl er achter hem een spannende strijd was om het laatste ‘podiumplekje’ en punt tussen Sainz, Pérez, Charles Leclerc en Lando Norris. Het ging hard tegen hard en de duels tussen deze vier coureurs, in combinatie met de inhaalrace van Hamilton en de strijd vooraan tussen Bottas en Verstappen, maakten het tot een vermakelijke sprintkwalificatie.

Na veertien van de 24 ronden was Verstappen tot de DRS-afstand gekomen van Bottas, die het iets lastiger leek te krijgen op de zachte band. De Red Bull-coureur kon echter nog even geen aanval inzetten en kreeg de opdracht van zijn team om zijn banden wat rust te gunnen om in die laatste ronden tot een inhaalpoging te komen. Hamilton was ondertussen hard bezig aan de opmars naar voren en rekende af met Leclerc voor de zesde plek.

Na 24 ronden kwam er een einde aan de laatste sprintkwalificatie van het seizoen. Na de matige start moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plek en mocht Bottas zich de winnaar van de sprintkwalificatie noemen. Daarmee schrijft hij zijn twintigste poleposition op zijn naam. Sainz mag de race als derde starten en ziet Pérez achter zich starten op de tweede startrij.

Na een enerverende inhaalrace kwam Hamilton als vijfde over de streep na een late inhaalactie op Norris. Dat levert hem geen punten op, maar daardoor heeft hij voor de Grand Prix van zondag de schade beperkt gehouden. De Brit moet dan namelijk vijf plaatsen op de grid inleveren nadat Mercedes eerder deze week de interne verbrandingsmotor had verwisseld. Hij zal de race dus vanaf de tiende plaats starten en liet bovendien zien dat hij hier goed kan inhalen. Norris, Leclerc en Gasly zullen balen van hun race met de zesde, zevende en achtste plek. Esteban Ocon en Sebastian Vettel sloten de top tien af, maar zullen dus allen vóór Hamilton starten.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18:00 uur Nederlandse tijd.