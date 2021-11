Onze columnist en voormalig F1-coureur Sergej Sirotkin zag een speciale Grand Prix van Brazilië met een speciale winnaar. “Dit zijn van die dagen dat je een legende aan het werk ziet, een Grand Prix waar de grote coureurs op de top van hun kunnen presteren. Dat is genieten.”

Het weekend begon natuurlijk met de saga rond de achtervleugel van Hamilton op vrijdag en de touché van Verstappens hand. Ik heb het nooit zo begrepen, dat gedoe in parc fermé waarbij coureurs gaan staan kijken naar andere auto’s. Waarom moet je aan de auto zitten, wat leer je daarvan? Ik snap dat je interesse hebt in de cockpit, in de functies op een stuur of welk type hendel er voor de koppeling wordt gebruikt. Maar dat voelen, kijken en om auto’s heen lopen: nee, dat begrijp ik niet. Een ervaren engineer ziet misschien iets, maar verder is dat zinloos. Teams hebben fotografen die foto’s maken vanuit bepaalde hoeken waar je meer aan hebt dan wat Max nu kon zien.

Wat de Grand Prix van Brazilië heeft laten zien, is dat wanneer je de DRS-zones goed inricht, je een mooie wedstrijd kan krijgen. Soms zijn zones veel te groot, is het letterlijk op een knop drukken en er voorbij. Dat zijn geen racemanoeuvres. Zondag was het een hulpmiddel om dichterbij te komen, die laatste seconde dicht te kunnen rijden. Zoals Lewis het deed met Max, hij dwong hem zijn entry in bocht 1 aan te passen waardoor hij een betere exit had uit bocht 3. DRS is niet perfect maar wel goed voor de sport. Het geeft ons wel meer gevechten en inhaalacties, het is een kwestie van zoeken naar een balans tussen makkelijk inhalen en het gat dichten en dat lukt ook echt niet altijd.

Deze winst is een belangrijke voor Lewis Hamilton. Dagen zoals gisteren en vandaag, dat zijn van die momenten dat de groten iets speciaals doen, op hun top presteren. Zowel Verstappen als Hamilton was echt megagoed. Vele coureurs kunnen een goede dag hebben, maar kunnen zich niet herstellen als het tegenzit. Lewis moest een gridpenalty én een diskwalificatie slikken en toch wint hij op zondag.

Dit moet wel zijn moment van het jaar zijn, dat hij dit kan met de mentale druk van een kampioensstrijd. Dit was anders dan winnen vanaf pole en er met een snelheidsvoordeel vandoor gaan, ik ben vol ontzag voor de prestatie van Hamilton dit weekend. Dit zijn de weekenden waarop je als liefhebber hoopt, het was een prachtige race voor ons om te kijken met het duel in bocht 4 als hoogtepunt. Je kon zien dat ze beiden op de limiet zaten, Verstappen verkocht zijn huid zo duur mogelijk en bevond zich op de grens van wat is toegestaan. Ik heb enorm genoten en ben ontzettend benieuwd naar de volgende.

