De Grand Prix van Brazilië leverde veel spektakel op en met name het intense duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ook in zijn algemeenheid Red Bull en Mercedes, zorgde voor spannende momenten. Op de baan deden de coureurs het woord, maar ook op de boordradio was de spanning goed voelbaar.

Lewis Hamilton

Hamilton vertrekt vanaf de tiende plaats op de grid, maar laat net als in de sprintkwalificatie zijn kwaliteiten zien door al na vijf ronden op podiumkoers te liggen – zij het met wat hulp van teamgenoot Valtteri Bottas, die van het team de opdracht krijgt om hem door te laten. Hij heeft dan enkel nog de twee Red Bulls voor zich zitten: als eerste Sergio Pérez, verderop rijdt Max Verstappen op slechts twee seconden afstand. Hamilton heeft de pace goed te pakken en probeert het bij de Mexicaan, maar zijn eerste aanval mislukt omdat Pérez direct kan terugslaan. Even later heeft de teamgenoot van Verstappen geen weerwoord en dus heeft Hamilton de blauwe bolide van zijn titelrivaal in het vizier.

Na de eerste pitstop, waarbij Mercedes voor de undercut gaat, is het gat een stuk kleiner. Pirelli gaf van tevoren al aan dat de tweestopper de meest logische strategie zou zijn en dat zou ook het geval zijn. Bij de tweede reeks pitstops is het echter Verstappen die de undercut pakt en zijn voorsprong weer wat vergroot. Dat is voor Hamilton echter niet de grootste zorg. “Ik vroeg om de mediums”, uit Hamilton zijn onvrede op de boordradio. “Het is een lange stint en de slijtage op mediums was hoog”, antwoordt engineer Peter Bonnington.

Op die nieuwe set harde banden heeft Hamilton wel weer de snelheid te pakken en rijdt hij het gat naar raceleider Verstappen snel dicht. In ronde 48 volgt dan de eerste echte inhaalactie. In de run naar bocht 4 heeft Hamilton dankzij de DRS een voordeel en zet zijn Mercedes naast de Red Bull, maar die geeft niet op. Hij schiet wel even naast de baan, iets wat Hamilton ook doet. “Dat was crazy“, zegt Hamilton daarover op de boordradio. De stewards besluiten het onder het vergrootglas te leggen, maar een onderzoek is niet nodig, zo oordelen zij. “Natuurlijk niet. Ik kon het al weten”, reageert Hamilton sarcastisch als Bonnington hem het nieuws brengt.

Ondertussen springt Ron Meadows van Mercedes op de radio met de FIA, waar wedstrijdleider Michael Masi het telefoontje opneemt. “Naast de baan gaan en een voordeel pakken, en er is geen onderzoek nodig?”, klinkt het verontwaardigd vanaf de Mercedes-pitmuur naar de FIA. “Ron, we hebben er volledig naar gekeken, het was een van die momenten”, luidt het antwoord van Masi. “Daarom hebben we besloten dat er geen onderzoek vereist is.”

Achteraf gezien maakt het voor Hamilton weinig uit. In ronde 58 probeert hij het opnieuw, maar nu heeft hij een betere run naar bocht 4 en kan hij al vóór de apex afrekenen met Verstappen. Hij kan wegrijden van zijn concurrent en kan zich dus meer zorgen maken om andere zaken, zoals teamgenoot Valtteri Bottas. “Waar is Valtteri?”, vraagt hij aan het team, dat laat weten dat hij derde ligt. “Goed zo!”, reageert Hamilton enthousiast op dat nieuws.

Na de race is de opluchting groot bij Hamilton, die een zeer enerverend weekend heeft beleefd met zijn diskwalificatie in de kwalificatie en de gridstraf voor de race. “Zo doe je dat!”, juicht Bonnington. “Yes! Kom op! Geweldig gedaan, we moeten blijven pushen. Goed gedaan jongens.” Ook teambaas Toto Wolff springt dan nog even op de boordradio. “Dat is hoe je een diskwalificatie van twintig plaatsen overwint”, aldus de Oostenrijker. “Het was eigenlijk 25, maar dat klopt!”, corrigeert Hamilton hem. Hij begon aan dit weekend met een achterstand van 21 punten op Verstappen, nu is dat 14.

Max Verstappen

Max Verstappen heeft met de tweede startplek goed zicht op de apex van bocht 1 en doet precies hetzelfde wat Bottas hem zaterdag flikte: aan de binnenkant inhalen in bocht 1. Het kost hem wat moeite, maar hij neemt wel de leiding over en ziet al snel teamgenoot Pérez achter hem aansluiten. Een goede uitgangspositie dus, maar Hamilton vecht zich ondertussen wel door het veld naar voren. Verstappen ziet voor de eerste pitstopreeks Hamilton achter zich rijden en het is ook de Brit die eerder naar binnen komt. Dat zorgt ervoor dat het gat van zo’n drie seconden naar één seconde slinkt. Verstappen maakt dan ook duidelijk aan zijn team: “We kunnen ze niet nog eens een undercut laten doen.”

Dat laat hij ook niet gebeuren en hij kiest er vervolgens later in de race voor om zelf eerder naar binnen te komen dan Hamilton. Nu komt hij dan ook met een iets grotere voorsprong de pits uit, maar dat hij wat eerder naar binnen ging was niet zonder risico’s. “Ik weet niet of ik dit tot het einde red”, laat Verstappen aan de pitmuur weten. “De banden, bedoel ik dan”, voegt Verstappen toe.

Op de nieuwe set van de harde band is Hamilton een stuk sneller en kan hij ook aanvallen bij Verstappen. Hij kan de eerste aanval nog afslaan, maar de tweede maal slaagt Hamilton erin om hem in te halen. Verstappen verliest vervolgens flink wat tijd ten opzichte van zijn titelrivaal en geeft ook na de race op de boordradio aan: “Ik deed alles wat ik kon, maar we waren gewoon niet snel genoeg. Mijn banden waren volledig op.”

Valtteri Bottas

Ook Valtteri Bottas speelt in Brazilië een rol van betekenis in de strijd tussen de twee kemphanen. De Fin vertrekt vanaf poleposition maar ziet nu Max Verstappen hetzelfde doen als hij op zaterdag in de sprintkwalificatie deed: aan de binnenkant inhalen in bocht 1. Bottas verliest al snel nog een plek aan Sergio Pérez en heeft dus opnieuw het teamspelletje te spelen. Hij laat zijn teamgenoot voorbij op verzoek van het team en probeert vervolgens wel het team te helpen door vóór Pérez te eindigen.

Bottas slaagt erin om de Red Bull-coureur in te halen door langer door te rijden en een pitstop te maken tijdens een virtual safety car. Toch verloopt het nog niet helemaal zoals gewenst voor Bottas. “Ik denk dat we een makkelijke één-twee weggooien op deze manier”, uit hij zijn onvrede over de strategie. Hamilton haalt later Verstappen in, wat het team weer wel wat hoop geeft op die één-twee. Dat is reden genoeg voor teambaas Toto Wolff om Bottas aan te sporen om Verstappen in te halen: “Pak hem!”, zegt de strijdlustige Oostenrijker. Het mocht uiteindelijk niet baten, al reed Bottas wel steeds meer richting Verstappen toe.