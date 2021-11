‘Schadebeperking’, anders kan Max Verstappen zijn weekend in Brazilië, achteraf, niet omschrijven. De Nederlander werd op de baan geklopt door een ontketende Lewis Hamilton in zijn ijzersterke Mercedes. “We kwamen net wat snelheid te kort.”

Verstappen greep de leiding gelijk bij de start, waarna het altijd een spelletje achteruitkijken was. Wanneer zou de in Brazilië in bloedvorm verkerende Hamilton – die als tiende moest beginnen na een diskwalificatie en gridstraf – zich in zijn spiegels melden?

Dat was al voor de eerste stops, met Hamilton die toen door een undercut te doen daarna nog wat groter in Verstappens spiegels opdoemde. Tijdens de tweede stint was het jojoën, maar wel met Verstappen op kop. Na een latere tweede stop, hengelde Hamilton Verstappen weer binnen.

Het leverde enkele sprankelende en felle gevechten op, maar uiteindelijk moest Verstappen het hoofd buigen voor Hamilton. “We hebben alles gegeven en geprobeerd vandaag. Het was een goed gevecht, maar we kwamen net wat snelheid te kort”, verhaalt Verstappen.

Door Hamiltons zege en zijn eigen tweede plek in Brazilië, levert Verstappen zeven WK-punten in. Verstappens voorsprong is nu nog veertien stuks. “We hebben nog een goede voorsprong. Dit was een beetje schadebeperking in een wat lastiger weekend. Ik heb er echter vertrouwen in dat we de komende races kunnen terugslaan.”

