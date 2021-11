Het feit dat de achtervleugel van Lewis Hamilton gisteren niet door de test van de FIA kwam, was te wijten aan een beschadiging, zo pleit Mercedes-teambaas Toto Wolff. “We hebben de 85 millimeterregel niet overtreden, we kwamen gewoon niet door de test.” Achteraan gestart eindigde Hamilton de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië als vijfde.

De saga rond de achtervleugel van Lewis Hamilton startte gisteren een uur na de kwalificatie en kwam twee uur voor de sprintkwalificatie vandaag tot een climax. Slotconclusie was dat Hamilton uit de uitslag werd geschrapt en de sprint vanmiddag achteraan moest aanvangen. Hamilton zelf sloot zich af van de heisa en wist zich terug te vechten tot de vijfde stek, dat betekent dat hij morgen met zijn gridstraf van de tiende plek zal beginnen.

Lees ook: Hamilton: ‘Was verschrikkelijk om te horen dat ik gediskwalificeerd was’

“Soms na zulke enorme frustraties in de Formule 1 zie je vervolgens 30 prachtige minuten met Valtteri die alles onder controle heeft en wint en Lewis die zich knap terugvecht”, jubelde Wolff na afloop. “Volgens mij heeft hij 16 inhaalmanoeuvres gedaan, het is mooi om de politiek even te kunnen vergeten en een mooie wedstrijd te kijken.”

Foto: Peter van Egmond

De top van Mercedes is de afgelopen 20 uur in touw geweest om de controverse rond Hamiltons achtervleugel te managen. De frustratie leek dan ook even van Wolff af te vallen met een ‘F$% ”m all’ op de radio naar Hamilton. Vrij vertaald: Ze kunnen allemaal de kolere krijgen. “Dat bedoelde ik niet naar de regels of iets dergelijks, het is gewoon een filosofie die we hebben. Soms is er tegenslag nodig om terug te kunnen komen. Het punt is, gisteren is de auto getest en we krijgen zo kort voor de race te horen dat Lewis gediskwalificeerd was. Dat is best triest aangezien er procedures zijn in de F1 en een protocol dat gevolgd moet worden.”

Lees ook: Eenmaal achter Bottas was er voor Verstappen weinig te winnen

Volgens Wolff was de begane overtreding minimaal. “We hadden een auto die niet in overtreding was van de regels rondom de opening van 85 millimeter. We hebben opeenvolgdende tests niet gehaald met de kleinste marges, het gaat om 0.2 millimeter. In het verleden betekende dat dat je het moest oplossen.”

“Dat hebben we vorige week nog gezien met Red Bull die zijn achtervleugel heeft gerepareerd. We hebben grotere schades gerepareerd. De FIA heeft onze tekeningen, ze hebben de vleugel. Die wilden we bij ze laten zodat ze die vleugel nog in duizend stukjes kunnen zagen. Maar we mochten er zelf niet naar kijken. De vleugel was beschadigd in de kwalificatie maar dat argument telde ook niet. We kwamen niet door de test en dan moeten we de beslissing respecteren, we gaan niet in beroep omdat we vinden dat je dit soort dingen soms gewoon moet slikken.”

Maar Wolff waarschuwt de rest ook: “Ik kan je vertellen dat wij vanaf nu naar elk stukje racetape zullen kijken dat van een auto afkomt en vragen zullen stellen. Als er al zoiets is als een gentlemen’s agreement terwijl er geen gentleman zijn, nu bestaat het zeker niet meer. Er is dus geen marge meer om dingen te repareren, als het kapot is dan is het kapot. Je mag er niet meer aanzitten, zo zal het gaan de rest van het jaar.”

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt nu de winkel. Online bestellen kan hier. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.