Lewis Hamilton vond het ‘verschrikkelijk’ om te vernemen dat hij gediskwalificeerd was in de kwalificatie, maar is zeer tevreden met de vijfde plaats die hij na een indrukwekkende inhaalrace in de sprintkwalificatie behaalde. Hij had zichzelf ‘geen limiet’ gesteld en ging vol in de aanval: “Je mag niet opgeven, je moet blijven pushen.”

Hamilton was enorm opgelucht nadat hij vrijdag de snelste was in de kwalificatie, maar het feestje zou uiteindelijk van korte duur blijken. Hamilton werd gediskwalificeerd omdat zijn DRS-vleugel niet aan de technische reglementen voldeed en dus werd hij uit de resultaten geschrapt. Daardoor moest hij achteraan starten in de sprintkwalificatie. Het leek een flinke uitdaging, maar de zevenvoudig wereldkampioen liet het er makkelijk uit zien om in te halen op Interlagos. Ronde na ronde haalde hij coureurs in en hij kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Lees ook: Hamilton geschrapt uit kwalificatie na overtreden technische regels DRS

“Eerlijk gezegd had ik geen idee wat er mogelijk zou zijn”, geeft Hamilton na de sprintkwalificatie aan bij Sky Sports. “Ik heb geen limiet of maximum gesteld. Net voordat we voor de formatieronden wegtrokken kon ik nummer tien zien. Het was mijn doel om zo hoog mogelijk te eindigen en plots was ik veel sneller. Je mag niet opgeven, je moet blijven pushen.”

Lees ook: Mercedes gaat niet in beroep tegen diskwalificatie Hamilton

Door de onzekerheid voor de sprintkwalificatie vanwege het onderzoek van de FIA dat liep, waren het enkele zenuwslopende uren voor Mercedes. “Het was absoluut zwaar. Het team was bezig met het delegeren met de stewards en ik probeerde samen met de monteurs te werken en probeerde het moraal hoog te houden. We focusten ons gewoon op wat we moesten doen en probeerden er niet aan te denken. Het was verschrikkelijk om de uitslag te horen, maar je moet koel blijven en je werk doen. Ik heb me snel gereset en gefocust op mijn werk”, aldus de Brit. Hij zal de race als tiende aanvangen vanwege de gridstraf na de motorwissel die Mercedes deze week uitvoerde.