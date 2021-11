Mercedes heeft bevestigd dat het niet in beroep zal gaan tegen de diskwalificatie van Lewis Hamilton in de kwalificatie in Brazilië. Hamilton moet daardoor als laatste starten in de sprintkwalificatie.

Hamilton werd vrijdag op het matje geroepen door de stewards omdat zijn DRS-vleugel niet aan de technische reglementen voldeed. De stewards oordeelden na een grondig onderzoek dat Mercedes de regels inderdaad had overtreden omdat het gat tussen het onderste en bovenste deel van de vleugel te groot was. Daardoor genereerde de auto minder luchtweerstand en kon Hamilton op de rechte stukken nog sneller dan gewoonlijk.

Omdat het een overtreding van de technische regels betrof konden de stewards niet anders dan overgaan tot een diskwalificatie van Hamilton. Zijn rondetijden in de kwalificatie werden geschrapt en dus moet hij achteraan starten in de sprintkwalificatie, in plaats van als eerste.

Er was nog een kleine hoop voor de zevenvoudig wereldkampioen omdat Mercedes in beroep mocht gaan tegen het besluit van de FIA, maar het team geeft aan dat niet te overwegen. “Het team zal niet in beroep gaan tegen de diskwalificatie van Hamilton”, laat Mercedes in een korte verklaring weten. “We willen de kampioenschappen op de baan winnen”, sluit het team het bericht af met de nodige strijdlust.

Hamilton zal de sprintkwalificatie, die om 20:30 uur Nederlandse tijd begint, achteraan starten. Dat is slecht nieuws voor de Brit, die met de diskwalificatie de eerste startplek aan Max Verstappen, zijn titelrivaal, overhandigt. Bovendien heeft Hamilton ook nog een gridstraf van vijf plaatsen voor de race van zondag, waardoor hij in de sprintkwalificatie op een goed resultaat moet hopen om wat perspectief te houden voor de Grand Prix. Hij kijkt momenteel tegen een achterstand van negentien punten aan in het kampioenschap.