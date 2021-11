Lewis Hamilton is geschrapt uit de eindklassering van de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië nadat zijn DRS-systeem vrijdag niet aan de technische reglementen voldeed. Daarmee verliest de Brit zijn eerste startplek voor de sprintkwalificatie op Interlagos en moet hij achteraan of zelfs vanuit de pits beginnen.

Hamilton was ruim de snelste in de kwalificatie om de startvolgorde voor de sprintkwalificatie te bepalen. Met vier tienden marge naar Max Verstappen mocht de Brit zich de snelste noemen en ontving hij de Speed King Award. Niet lang na de kwalificatie riep de FIA Hamilton en Mercedes op het matje . Het DRS-systeem van zijn Mercedes zou namelijk niet hebben voldaan aan de technische reglementen.

De ruimte tussen het onderste en bovenste deel van de DRS mag als de achtervleugel opengeklapt is maximaal 85 mm bedragen. Jo Bauer, de technische afgevaardigde van de FIA, stelde vrijdag vast dat de ruimte groter was dan toegestaan. Hij besloot het voorval bij de stewards voor te leggen. “Het meetinstrument gaf aan dat de opening in het midden van de achtervleugel te wijd was, aan de buitenkanten waren de openingen wel volgens het reglement.”

Geen opzet, wel straf

Van kwade opzet is geen sprake volgens de stewards, maar de vleugel heeft de test simpelweg niet doorstaan. “Dezelfde spec van de achtervleugel is op andere momenten meerdere keren getest. Bij dit exemplaar is er door nog onbekende redenen een te wijde opening geconstateerd. Dit zou kunnen kunnen komen door een fout bij de montage of door het openingsmechanisme zelf”, aldus de stewards in hun beslissing. Opvallend is nog dat de stewards en Mercedes het erover eens zijn dat het aanraken van de vleugel door Verstappen het euvel niet veroorzaakt kan hebben. Al wilde Mercedes dat niet op voorhand helemaal uitsluiten.

Gevolg is dat Hamilton gediskwalificeerd en is zijn tijd uit de kwalificatie geschrapt. Hij moet daardoor achteraan starten in de sprintkwalificatie of vanuit de pits, dat is nog niet duidelijk. Een enorme domper voor Hamilton omdat hij voor de race op zondag ook al een gridstraf van vijf plaatsen moet slikken na een motorwissel. Een eventuele inhaalrace in de sprintsessie wordt met die vijf plekken dus weer deels of helemaal teniet gedaan.

Voordeel voor Verstappen

Voor de kampioenschapsstrijd is het uiteraard ook slecht nieuws voor Hamilton. Hij kijkt al tegen een achterstand van negentien punten aan en Verstappen zou een goede stap richting zijn eerste titel kunnen zetten door in Brazilië tweemaal te winnen, wat hem maximaal 29 punten (drie punten voor zege in sprintkwalificatie, 25 punten voor zege in de race én bonuspunt voor snelste raceronde) kan opleveren.

