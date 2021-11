Max Verstappen is niet geschokt door het gat van ruim vier tienden dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton op hem sloeg in de kwalificatie in Brazilië. “Natuurlijk sta je liever dichterbij, maar je moet realistisch zijn.”

En de realiteit is dat titelrivaal Hamilton dit weekend een nieuwe motor in zijn Mercedes heeft gehangen. Die krachtbron draaide in de kwalificatie duidelijk op volle toeren. Met een rondje van slechts 1:07.934 sloeg Hamilton een gat van liefst 0.438 seconde.

Lees ook: Hamilton verslaat Verstappen in kwalificatie met vier tienden verschil

“Met hun nieuwe motor hebben ze uiteraard meer power dit weekend, het is dus geen grote schok”, reageert Verstappen op het sterke optreden van Mercedes. “Ik ben blij met de tweede plek, het is een goede positie om van te starten. Natuurlijk sta je liever dichterbij, maar je moet realistisch zijn.”

Verstappen start de sprintkwalificatie van zaterdag natuurlijk als tweede, maar normaliter staat hij zondag in de echte race vóór Hamilton. De motorwissel van Hamilton brengt hem namelijk niet alleen meer power, maar gaat ook gepaard met een gridstraf van vijf plekken voor het hoofdnummer.

Lees ook: Vijf plaatsen gridstraf voor Hamilton na nieuwe verbrandingsmotor

“In de sprintrace zijn niet veel punten te winnen, dus ik hoop op een goede eerste ronde en dan zien we wel.” Behalve maximaal drie punten, bepaalt de sprintrace ook de startopstelling voor zondag. Behalve dat Hamilton dan nog naar achter gaat, denkt Verstappen ook dat de setup van zijn Red Bull zondag beter zal zijn door het warmere weer.

