Max Verstappen verloor zijn eerste plek in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië na een matige start aan Valtteri Bottas en daarmee was de sprintkwalificatie voor hem ook wel gedaan. Bijhalen lukte maar inhalen bleek onmogelijk. Uiteindelijk zijn de twee punten winst op concurrent Lewis Hamilton het belangrijkst.

Valtteri Bottas was aan de binnenkant als een raket van zijn plek en had Verstappen al ruim voor bocht 1 te pakken. De exit van Verstappen was ook niet optimaal waardoor hij Carlos Sainz ook nog eens om zijn oren kreeg, de twee kwamen nog heel dichtbij elkaar bij het insturen van bocht 4. “Ik reed natuurlijk met de hardere compound, de start was niet mijn beste. Maar dan is het lastig om echt energie in de banden te krijgen hier. De baantemperatuur was ook lager dan ideaal voor ons. Ik had ook nog even wat problemen met schakelen.”

Lees ook: Bottas wint sprintkwalificatie en pakt pole, Verstappen tweede

Foto: Motorsport Images

Eenmaal op temperatuur kon Verstappen in het vervolg van de race wel tempo maken. Sainz had hij vrij snel te pakken en Bottas werd vervolgens vrij makkelijk binnengehengeld. “De snelheid is goed, ik kon het gat snel dichten maar passeren was eigenlijk niet mogelijk. Valtteri was zo sterk op de rechte stukken, dan heb je echt een hele goede laatste bocht nodig. Ik zag hem worstelen met de grip aan het einde maar dat maakte niet zo heel veel verschil. De banden worden te snel warm hier.”

Conclusie is dat Verstappen het morgen vanaf de tweede startplek moet gaan doen, wellicht op dezelfde banden als Bottas. “Dan proberen we het gewoon opnieuw, vandaag zat het er gewoon niet in”, aldus de man die nu 21 punten voorsprong heeft op concurrent Hamilton.

Lees ook: Hamilton geschrapt uit kwalificatie na overtreden technische regels DRS

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt nu de winkel. Online bestellen kan hier. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.