Valtteri Bottas was na een slechte start in Brazilië eigenlijk gelijk geen kanshebber meer voor de zege. Toch toonde de Fin zich nog van waarde voor zijn broodheer Mercedes door teamgenoot Lewis Hamilton voorbij te laten én de derde plek binnen te halen.

Hamilton denderde nadat hij Bottas voorbij was ook nog langs de beide Red Bulls. Bottas zelf kwam met wat hulp van een pitstop onder de virtual safetycar voor Red Bull-rivaal Sergio Pérez terecht. Met Hamilton die de zege pakte, Max Verstappen op P2, Bottas op de derde plek en Pérez vierde, pakt Mercedes tien WK-punten meer mee dan Red Bull.

“Ik ben blij dat we vandaag meer punten hebben gepakt dan Red Bull”, benadrukt Bottas. “Lewis was verder geweldig vandaag”, prijst hij zijn teamgenoot. Dankzij zijn overwinning is Hamilton titelrivaal Verstappen ook weer wat dichter genaderd, hij staat nu veertien punten achter de Nederlander.

De strijd om de zege ging dus ook tussen Hamilton en Verstappen. Bottas speelde daar na de start niet meer in mee. “Mijn start was tricky en ik ben een beetje teleurgesteld met mijn eerste ronde. De pace was daarna best goed. Al dacht ik dat we qua strategie makkelijk een éénstopper konden doen, maar het werden er twee.”

