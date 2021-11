Lewis Hamilton heeft zijn weekend vol tegenslagen in Brazilië afgesloten met een waar hoogtepunt. De Brit startte vanaf de tiende plek maar ging er na een ijzersterke race vandoor met de zege in wat zijn ‘zwaarste weekend ooit’ was.

Het was een hectisch weekend voor Hamilton. De Brit was de snelste in de kwalificatie op vrijdag, maar moest als laatste starten in de sprintkwalificatie nadat hij uit de resultaten geschrapt werd omdat zijn DRS-vleugel niet aan de reglementen voldeed. In die sprintrace kwam hij tot de vijfde plek, maar dat werd de tiende startplek voor de race omdat hij een gridstraf van vijf plaatsen had gekregen voor een motorwissel.

Met zo’n weekend van tegenslagen begon Hamilton sterk aan de lange race op Brazilië. Net als in de sprintkwalificatie maakte hij snel wat plaatsen goed en al na vijf ronden lag hij op podiumkoers. Met de undercut won hij wat tijd en lag hij dicht achter Max Verstappen, maar inhalen zou nu wat lastiger worden. In ronde 58 van de 71 zette Hamilton voor de tweede maal, een eerdere poging mislukte, de aanval in en nam de leiding over van Verstappen, waarna hij met gemak naar de zege reed.

Lees ook: Hamilton wint thriller in Brazilië, Verstappen ziet voorsprong slinken

“Wat een race!”, zegt de enthousiaste Hamilton dan ook na dit voor hem bizarre weekend. “Het team en Valtteri hebben het geweldig gedaan. Ik pushte zo hard als ik kon. Om van de laatste plaats op de grid te starten en dan die vijf plaatsen gridstraf… Dit was mijn zwaarste weekend ooit. Mijn vader herinnerde me aan een weekend in de Formule 3, Bahrein 2004. Toen startte ik laatste, eindigde ik tiende en won ik uiteindelijk. Deze is dus voor mijn vader.”

Dankzij de zege zag Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap slinken van 21 tot veertien punten. Dat Mercedes hier zo sterk zou zijn, zag Hamilton niet aankomen. “Voorafgaand aan dit weekend had ik nooit gedacht dat we het gat zo zouden dichten zoals we hebben gedaan. Alles zat ons tegen, maar het laat maar zien: geef nooit op! Wat er ook gebeurt, blijf pushen en vechten en geef niet op. Dat is hoe ik dit weekend heb aangepakt. Het voelt als de eerste omdat ik al een lange tijd niet meer gewonnen heb”, sluit de energieke Hamilton strijdlustig af.