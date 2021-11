Mercedes-teambaas Toto Wolff is het hele weekend in Brazilië al behoorlijk uitgesproken, en is dat ook over de manier waarop Max Verstappen de koppositie in ronde 53 tegenover Lewis Hamilton verdedigde. “Dat was een hele foute verdediging van Max.”

Dat verklaart Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Hamilton probeerde Verstappen in ronde 53 in bocht vier buitenom in te halen. Verstappen liet de Brit weinig ruimte en, zo vindt Wolff, dwong hem van de baan af. Beide coureurs kwamen ook buiten de baan terecht, met Verstappen die Hamilton voorbleef. Al pakte Hamilton hem een aantal ronden later alsnog en won hij de race vervolgens.

“Dat was een hele foute verdediging van Max”, laat Wolff er geen twijfel over bestaan dat Verstappen daar in zijn ogen te ver ging. “Hij ging zeker een aantal centimeter over de schreef van hoe je mag verdedigen. Hamilton heeft die situatie briljant gemanaged”, looft Wolff zijn eigen coureur, “door Verstappen te ontwijken en een botsing te voorkomen.”

De stewards lieten tijdens de race weten van het incident op de hoogte te zijn, maar onderzochten het niet verder. Ook daar heeft Wolff een duidelijke mening over. “Daar had een straf van vijf seconden voor gegeven moeten worden. Max wist dat denk ik ook wel”, oppert Wolff. “Dat dit incident onder het tapijt werd geveegd, was voor ons het topje van de ijsberg. Het was lachwekkend!”

‘Red Bull mocht drie keer iets vervangen’

Met zijn opmerking over het ‘topje van de ijsberg’ verwijst Wolff ernaar dat Mercedes voor zijn gevoel het hele weekend in de hoek zat waar de klappen vielen. Zo werd Hamilton na de kwalificatie gediskwalificeerd omdat zijn DRS illegaal werd verklaard. Wat Wolff vooral ernstig heeft gestoord, is dat de stewards erkenden dat dit kwam omdat de vleugel beschadigd was. De stewards toonden geen coulance. Terwijl Red Bull wel onderdelen mocht vervangen.

“Wij kampten met een onderdeel dat stuk was, maar mochten het niet repareren of vervangen. Red Bull heeft nu drie keer op rij wél dingen mogen vervangen in parc fermé, zonder gevolgen.” Een verschil hierbij: de Red Bull-bolides kwamen telkens wel door de technische keuring. Hamiltons auto dus niet. “Ik wil niet klagen, maar we hebben het hele weekend moeten incasseren. Alles wat ook de andere kant op had kunnen vallen, ging tegen ons.”

Papierversnipperaar

Natuurlijk, weet Wolff, ‘de stewards hebben geen makkelijke job’. Wat het verdedigen van Verstappen betreft, wil hij ook nog één ding benadrukken. “Ik hou van hard racen, maar als de regels zeggen dat iets niet mag en je in Mexico niemand van de baan mag dwingen, zou het hier ook niet toegestaan moeten zijn. Dat is niet consequent. Dan kunnen we de regels wel door de papierversnipperaar halen. Maar als het mag, top. Wat ik zeg: ik ben dol op hard racen.”

